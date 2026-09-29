Ramos Arizpe: mantiene Tomás Gutiérrez segundo lugar estatal en aprobación

En la evaluación del mes de septiembre de la empresa Statistical® SRC Research Corporation, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, se posicionó en el segundo lugar estatal en cuanto a niveles de aprobación ciudadana entre los munícipes de Coahuila. Durante el último año de gestión, la aprobación del edil ramosarizpense se ha mantenido constante por encima del 55% al 60%, registrando en las recientes mediciones de agosto y septiembre un respaldo ciudadano que oscila en el 61.2%.

Este resultado consolida al edil en el grupo puntero del ranking estatal, emulando lo registrado en mediciones de marzo y abril, periodo en el que se ubicó también dentro de los primeros tres lugares con calificaciones de hasta 62.8%.

Las evaluaciones obtenidas responden al desarrollo de acciones enfocadas en infraestructura pública, el apoyo al sector agrícola, la rehabilitación vehicular e industrial, así como mejoras en los servicios de agua potable y seguridad municipal. El panorama del estudio muestra un grupo puntero disputado principalmente por munícipes de las regiones Sureste, Laguna y Centro, situando a alcaldes de Torreón y Monclova con niveles de aceptación entre el 63% y 65%. Finalmente, la tabla superior la completan los ediles de Ciudad Acuña y Piedras Negras, Emilio de Hoyos y Jacobo Rodríguez, cuyos índices de respaldo ciudadano fluctúan entre el 56% y el 60% en las recientes mediciones.