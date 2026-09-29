Ramos Arizpe: mantiene Tomás Gutiérrez segundo lugar estatal en aprobación

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    Ramos Arizpe: mantiene Tomás Gutiérrez segundo lugar estatal en aprobación
    Tomás Gutiérrez Merino registra 61.2% de aprobación ciudadana en la medición de septiembre. REDES SOCIALES

El edil de Ramos Arizpe se consolida en el Top 5 de los alcaldes mejor evaluados en Coahuila

En la evaluación del mes de septiembre de la empresa Statistical® SRC Research Corporation, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, se posicionó en el segundo lugar estatal en cuanto a niveles de aprobación ciudadana entre los munícipes de Coahuila.

Durante el último año de gestión, la aprobación del edil ramosarizpense se ha mantenido constante por encima del 55% al 60%, registrando en las recientes mediciones de agosto y septiembre un respaldo ciudadano que oscila en el 61.2%.

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Este resultado consolida al edil en el grupo puntero del ranking estatal, emulando lo registrado en mediciones de marzo y abril, periodo en el que se ubicó también dentro de los primeros tres lugares con calificaciones de hasta 62.8%.

$!El edil de Ramos Arizpe se ubicó en el segundo lugar estatal de aprobación entre alcaldes.
El edil de Ramos Arizpe se ubicó en el segundo lugar estatal de aprobación entre alcaldes. CORTESÍA

Las evaluaciones obtenidas responden al desarrollo de acciones enfocadas en infraestructura pública, el apoyo al sector agrícola, la rehabilitación vehicular e industrial, así como mejoras en los servicios de agua potable y seguridad municipal.

El panorama del estudio muestra un grupo puntero disputado principalmente por munícipes de las regiones Sureste, Laguna y Centro, situando a alcaldes de Torreón y Monclova con niveles de aceptación entre el 63% y 65%.

Finalmente, la tabla superior la completan los ediles de Ciudad Acuña y Piedras Negras, Emilio de Hoyos y Jacobo Rodríguez, cuyos índices de respaldo ciudadano fluctúan entre el 56% y el 60% en las recientes mediciones.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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