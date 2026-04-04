Ramos Arizpe mejora imagen urbana con nuevo equipo de limpieza

RAMOS ARIZPE, COAH.- La ciudad consolida avances visibles en limpieza urbana tras la incorporación de nuevo equipo operativo, cuyos resultados ya se reflejan en calles, avenidas y diversos sectores de la ciudad. A un mes de su entrega, dos unidades recolectoras de residuos, un camión tipo roll off con cinco contenedores y una barredora mecánica han fortalecido la capacidad de respuesta del Gobierno Municipal. Esto ha permitido ampliar la cobertura del servicio y reforzar las labores en colonias, comunidades y vialidades principales de Ramos Arizpe.

ESTRATEGIA QUE FORTALECE EL SERVICIO Las nuevas herramientas forman parte de una estrategia orientada a mejorar el orden y la imagen de la ciudad, además de optimizar la atención diaria que reciben las familias. Su uso permite hacer más eficientes las rutas, agilizar maniobras y atender con mayor rapidez los puntos de mayor demanda. El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que estos resultados responden a una visión de trabajo que combina la inversión en equipamiento con el reconocimiento al personal operativo.

“No se trata solo de las unidades; también es fundamental destacar la entrega de quienes las operan, que desde muy temprano trabajan con compromiso para mantener mejores condiciones en la ciudad. Cuando se invierte en herramientas y se valora a las personas, los resultados son evidentes”, señaló. Por su parte, José Plata, operador de la barredora mecánica, explicó que el uso constante de esta unidad ha permitido mejorar el estado de distintas vialidades. “Se percibe el cambio en calles y avenidas. Con este equipo avanzamos más rápido y mantenemos mejores condiciones, lo que beneficia a toda la población”, comentó.

Publicidad