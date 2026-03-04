Adquiere Ramos Arizpe dos nuevos camiones recolectores de basura
Suma también a la limpieza de la ciudad, una barredora mecánica
RAMOS ARIZPE, COAH.- En un paso estratégico para robustecer los servicios públicos y elevar la calidad de vida de la población, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, realizó la entrega de dos camiones recolectores de basura, un camión tipo roll off equipado con cinco contenedores y una barredora mecánica.
La presentación del nuevo equipamiento tuvo lugar en la Plaza Haciendas II, donde autoridades municipales y estatales, así como representantes del sector empresarial, atestiguaron la incorporación de las unidades que fortalecerán la capacidad operativa del área de Servicios Municipales. Durante el acto, el edil reconoció la presencia de Enrique Garza Tovar, CEO de TSM Ramos Arizpe, destacando su contribución al crecimiento industrial de la ciudad.
MODERNIZACIÓN OPERATIVA CON ENFOQUE AMBIENTAL
Con una inversión superior a los 15 millones de pesos, la administración municipal avanza en la modernización del parque vehicular destinado a la limpieza urbana. Las nuevas unidades permitirán incrementar la frecuencia de recolección en colonias de alta demanda, ampliar la cobertura en comunidades y reducir los tiempos de traslado, impactando de manera directa en la eficiencia operativa.
El Alcalde subrayó que esta inversión responde a una visión de administración responsable y orientada a resultados.
“Esta inversión refleja el compromiso de nuestro gobierno con servicios públicos modernos, eficientes y a la altura de lo que merece Ramos Arizpe. Gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y al trabajo conjunto entre Estado y Municipio, hoy fortalecemos nuestra capacidad operativa para ofrecer una ciudad más limpia, ordenada y con mejores condiciones de vida para todas las familias”, afirmó.
MAYOR COBERTURA Y EFICIENCIA TÉCNICA
Por su parte, el secretario de Servicios Municipales, Édgar Rolando Tamez Garza, detalló que los dos nuevos camiones recolectores permitirán aumentar la frecuencia en sectores con alta generación de residuos; el camión roll off facilitará la atención de puntos de acumulación especial mediante sus cinco contenedores, mientras que la barredora mecánica reforzará la limpieza en vialidades primarias.
El funcionario explicó que estas herramientas optimizan rutas, reducen consumo de combustible y mejoran la cobertura del servicio, generando beneficios tanto operativos como ambientales.
En el evento también se reconoció la trayectoria del personal operativo del área de recolección, destacando a Esteban Salazar Cerda por sus 35 años de servicio, ejemplo de compromiso y constancia en la preservación de la imagen urbana.
Con esta entrega, el Gobierno Municipal reafirma su apuesta por la inversión en equipamiento, tecnología y capital humano, consolidando una gestión coordinada con el Gobierno del Estado orientada a la competitividad, la eficiencia y el bienestar colectivo.