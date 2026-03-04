Adquiere Ramos Arizpe dos nuevos camiones recolectores de basura

RAMOS ARIZPE, COAH.- En un paso estratégico para robustecer los servicios públicos y elevar la calidad de vida de la población, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, realizó la entrega de dos camiones recolectores de basura, un camión tipo roll off equipado con cinco contenedores y una barredora mecánica.

La presentación del nuevo equipamiento tuvo lugar en la Plaza Haciendas II, donde autoridades municipales y estatales, así como representantes del sector empresarial, atestiguaron la incorporación de las unidades que fortalecerán la capacidad operativa del área de Servicios Municipales. Durante el acto, el edil reconoció la presencia de Enrique Garza Tovar, CEO de TSM Ramos Arizpe, destacando su contribución al crecimiento industrial de la ciudad.

MODERNIZACIÓN OPERATIVA CON ENFOQUE AMBIENTAL

Con una inversión superior a los 15 millones de pesos, la administración municipal avanza en la modernización del parque vehicular destinado a la limpieza urbana. Las nuevas unidades permitirán incrementar la frecuencia de recolección en colonias de alta demanda, ampliar la cobertura en comunidades y reducir los tiempos de traslado, impactando de manera directa en la eficiencia operativa.