Recolectan más de 3 toneladas de basura luego del Vía crucis en Cerro de las Noas de Torreón

Fernando Villarreal Cuéllar, director de Servicios Públicos, informó que la estrategia de este año fue diseñada para superar los retos de logística que implica un evento masivo de esta magnitud. El despliegue no solo se limitó al post-evento, sino que incluyó una fase de preparación previa y mantenimiento constante durante la jornada religiosa.

TORREÓN, COAH.- A pesar de la afluencia récord de más de 35 mil personas que se dieron cita en el Santuario del Cristo de las Noas para el tradicional Vía crucis 2026, el recinto lució impecable. Esto gracias a un operativo especial desplegado por el Ayuntamiento de Torreón a través del equipo de limpieza “La ola”, el cual logró retirar cerca de 3 toneladas de residuos.

Para asegurar la limpieza de los accesos, áreas de descanso y el complejo turístico Puerto Noas, se implementaron las siguientes acciones:

Fuerza de trabajo: 50 integrantes de “La ola” asignados permanentemente a puntos críticos.

Infraestructura: Instalación de 10 contenedores de gran capacidad estratégicamente ubicados.

Alcance: Cobertura total en el Santuario, las vías de ascenso y el Puerto Noas.

El funcionario destacó que, aunque la asistencia este año fue superior a ediciones pasadas, la planeación permitió que los espacios se mantuvieran “dignos y limpios” en todo momento. Los residuos recolectados incluyeron tanto los depositados en los contenedores instalados como los recogidos manualmente por las brigadas en las rutas de entrada y salida.

“El propósito de la administración encabezada por el alcalde Román Alberto Cepeda González es conservar los espacios públicos en excelentes condiciones, garantizando que tanto los locales como los turistas disfruten de una ciudad limpia incluso en los eventos de mayor demanda”, puntualizó Villarreal Cuéllar.

Al concluir las actividades del Viernes Santo, el equipo de limpieza permaneció en el sitio para realizar el barrido final, dejando el complejo turístico listo para recibir a los visitantes durante el resto del periodo vacacional.