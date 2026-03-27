Ramos Arizpe: Pide Protección Civil revisar autos antes de viajar

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 27 marzo 2026
    Ramos Arizpe: Pide Protección Civil revisar autos antes de viajar
    Autoridades de Ramos Arizpe alertaron por el exceso de velocidad y el uso del celular al volante durante Semana Santa MANUEL RODRÍGUEZ

Autoridades de Ramos Arizpe alertaron por el exceso de velocidad y el uso del celular al volante durante Semana Santa

RAMOS ARIZPE, COAH.— Ante el inicio del periodo vacacional de Semana Santa, Protección Civil de Ramos Arizpe llamó a la población a revisar las condiciones mecánicas de sus vehículos antes de salir a carretera, al advertir que el exceso de velocidad sigue siendo uno de los principales factores en accidentes viales.

El titular de la corporación, Francisco Sánchez, explicó que la dependencia mantiene listos sus protocolos de atención para responder a emergencias durante estos días de mayor movilidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-recuerdan-el-legado-constitucionalista-a-113-anos-del-plan-de-guadalupe-IP19705973

“Como en la mayoría de esos accidentes existe el exceso de velocidad, resultan personas lesionadas y a veces inclusive atrapadas ahí entre los fierros retorcidos”, dijo.

Detalló que el operativo contempla la salida inmediata de unidades equipadas con herramientas especializadas, como las llamadas “quijadas de la vida”, para realizar rescates y traslados hospitalarios en caso necesario.

En cuanto a la prevención, recomendó a quienes vayan a viajar revisar llantas, suspensión, frenos y luces, además de utilizar correctamente el cinturón de seguridad.

“Es bien importante decirle a la gente, sobre todo en esta Semana Santa, que si van a salir de vacaciones en su vehículo, revisen bien las llantas, la suspensión, los frenos y las luces”, indicó.

También pidió no descuidar la seguridad de niñas y niños, quienes deben viajar en los asientos traseros, con el uso de sillas especiales y cinturón, según corresponda.

Asimismo, advirtió sobre el riesgo que representa el uso del celular al volante, por lo que insistió en evitar distracciones y respetar la señalización y los límites de velocidad.

“Todo esto que les comentamos es para tratar de salvar vidas. Los cinturones de seguridad, cuando van bien colocados, salvan vidas en caso de un accidente”, reiteró.

Finalmente, señaló que en periodos vacacionales anteriores se ha logrado mantener saldo blanco, aunque suelen registrarse entre seis y siete percances menores durante la temporada.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Vacaciones

Localizaciones


Ramos Arizpe

Organizaciones


Protección Civil

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Ecocidio marino

Ecocidio marino
true

La clase política de México no tiene clase
true

POLITICÓN: Los mejores alcaldes de Mitofsky: Saltillo, Acuña y Piedras Negras en el ‘top 20’
Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Comisaría detiene a dos personas por robo a iglesia de Saltillo
Ofrecimiento. Desde el Día Mundial del Teatro hasta conciertos de Carlos Rivera y Elías Medina, la ciudad ofrece múltiples opciones para disfrutar

¿Qué hacer en Saltillo? Concierto de Carlos Rivera, Día Mundial del Teatro, Elías Medina en vivo y gala de ópera
El anuncio fue realizado mediante un comunicado de la Universidad Autónoma de Coahuila este 26 de marzo.

Saltillo: Lobos UAdeC anuncian salida de Ángel Esparza como head coach
Noelia Castillo, la joven paraplejia originaria de España y que padecía depresión, ha recibido la eutanasia este jueves 26 de marzo.

Noelia Castillo obtiene eutanasia tras años de batalla legal en España, pero caso genera fake news
El legislador estatal progresista de Texas y candidato al Senado, James Talarico, quien también es seminarista presbiteriano, ha puesto su fe y compasión cristiana en el centro de su campaña.

Un pastor pidió que un demócrata fuera ‘crucificado con Cristo’. ¿Fue una amenaza?