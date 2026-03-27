Ramos Arizpe: Pide Protección Civil revisar autos antes de viajar

El titular de la corporación, Francisco Sánchez, explicó que la dependencia mantiene listos sus protocolos de atención para responder a emergencias durante estos días de mayor movilidad.

RAMOS ARIZPE, COAH.— Ante el inicio del periodo vacacional de Semana Santa, Protección Civil de Ramos Arizpe llamó a la población a revisar las condiciones mecánicas de sus vehículos antes de salir a carretera, al advertir que el exceso de velocidad sigue siendo uno de los principales factores en accidentes viales.

“Como en la mayoría de esos accidentes existe el exceso de velocidad, resultan personas lesionadas y a veces inclusive atrapadas ahí entre los fierros retorcidos”, dijo.

Detalló que el operativo contempla la salida inmediata de unidades equipadas con herramientas especializadas, como las llamadas “quijadas de la vida”, para realizar rescates y traslados hospitalarios en caso necesario.

En cuanto a la prevención, recomendó a quienes vayan a viajar revisar llantas, suspensión, frenos y luces, además de utilizar correctamente el cinturón de seguridad.

“Es bien importante decirle a la gente, sobre todo en esta Semana Santa, que si van a salir de vacaciones en su vehículo, revisen bien las llantas, la suspensión, los frenos y las luces”, indicó.

También pidió no descuidar la seguridad de niñas y niños, quienes deben viajar en los asientos traseros, con el uso de sillas especiales y cinturón, según corresponda.

Asimismo, advirtió sobre el riesgo que representa el uso del celular al volante, por lo que insistió en evitar distracciones y respetar la señalización y los límites de velocidad.

“Todo esto que les comentamos es para tratar de salvar vidas. Los cinturones de seguridad, cuando van bien colocados, salvan vidas en caso de un accidente”, reiteró.

Finalmente, señaló que en periodos vacacionales anteriores se ha logrado mantener saldo blanco, aunque suelen registrarse entre seis y siete percances menores durante la temporada.