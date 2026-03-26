Coahuila: recuerdan el legado constitucionalista a 113 años del Plan de Guadalupe

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Coahuila
/ 26 marzo 2026
    Coahuila: recuerdan el legado constitucionalista a 113 años del Plan de Guadalupe
    El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó la ceremonia conmemorativa por el 113 aniversario de la firma del Plan de Guadalupe en la Ex Hacienda del mismo nombre. HOMERO SÁNCHEZ

Manolo Jiménez encabeza acto por el 113 aniversario del Plan de Guadalupe en Coahuila

RAMOS ARIZPE, COAH. – En el marco del 113 aniversario de la firma del Plan de Guadalupe, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, encabezó la ceremonia conmemorativa realizada en la Ex Hacienda de Plan de Guadalupe, acompañado por autoridades de los tres poderes del estado y representantes del Ejército Mexicano.

Durante el acto cívico, el mandatario estatal estuvo acompañado por el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino; la diputada Luz Elena Morales Núñez, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado; y Miguel Mery Ayup, presidente del Poder Judicial de Coahuila, quienes reafirmaron el compromiso de trabajar de manera conjunta por el desarrollo de la entidad.

$!Autoridades de los tres poderes del estado y representantes del Ejército Mexicano participaron en el acto cívico realizado en Ramos Arizpe.
Autoridades de los tres poderes del estado y representantes del Ejército Mexicano participaron en el acto cívico realizado en Ramos Arizpe. HOMERO SÁNCHEZ
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En su mensaje, Jiménez Salinas recordó que desde este sitio histórico Venustiano Carranza impulsó la defensa del orden constitucional en 1913, al proclamar el Plan de Guadalupe tras el golpe de Estado contra el presidente Francisco I. Madero.

$!El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que desde Ramos Arizpe surgió un movimiento que marcó el rumbo de la historia política de México.
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que desde Ramos Arizpe surgió un movimiento que marcó el rumbo de la historia política de México. HOMERO SÁNCHEZ

“Hoy recordamos un momento clave en la historia de México. Desde la Ex Hacienda de Guadalupe, Venustiano Carranza encabezó la defensa del orden constitucional de México con el Plan de Guadalupe, marcando el rumbo de un país de leyes e instituciones. Ese legado nos inspira a seguir trabajando con firmeza y compromiso por Coahuila y por México”, expresó el gobernador.

El mandatario estatal destacó que actualmente Coahuila se posiciona como una de las entidades con mejores condiciones para vivir, lo cual —dijo— es resultado de la coordinación institucional, la seguridad y el desarrollo económico sostenido.

$!Durante el evento se recordó el legado de Venustiano Carranza y la defensa del orden constitucional proclamada en 1913.
Durante el evento se recordó el legado de Venustiano Carranza y la defensa del orden constitucional proclamada en 1913. HOMERO SÁNCHEZ
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$!Durante la ceremonia, autoridades estatales y municipales reafirmaron su compromiso de continuar trabajando por el desarrollo y la estabilidad de Coahuila.
Durante la ceremonia, autoridades estatales y municipales reafirmaron su compromiso de continuar trabajando por el desarrollo y la estabilidad de Coahuila. HOMERO SÁNCHEZ

Por su parte, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que desde Ramos Arizpe surgió una causa histórica que transformó el rumbo del país, al defender la legalidad y el orden constitucional.

Con esta ceremonia, autoridades estatales y municipales recordaron un hecho clave en la historia nacional, al tiempo que reiteraron su compromiso de continuar trabajando por el progreso y la estabilidad de Coahuila.

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