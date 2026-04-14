Ramos Arizpe presenta la convocatoria para el primer Cabildo Juvenil

“Por primera vez vamos a hacer esto en Ramos Arizpe y también vamos a impulsar fuertemente la participación de los jóvenes, tomando en cuenta a niñas y niños”, señaló el edil al referirse a la convocatoria del Cabildo Juvenil.

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino , anunció la implementación de programas de participación ciudadana dirigidos a niñas, niños y jóvenes durante los meses de abril y mayo, con el objetivo de fomentar su acercamiento a la administración pública municipal, entre ellos la realización del primer Cabildo Juvenil.

Gutiérrez Merino destacó que este tipo de experiencias permiten que los menores convivan con las autoridades y aporten ideas valiosas, como ha ocurrido en ejercicios previos donde surgieron propuestas en materia de emprendimiento y proyectos creativos.

“El que pasen un día completo los niños con los integrantes del Cabildo, ya sean regidores, el alcalde o secretarios, es una experiencia significativa. Es una etapa que no se olvida y en la que aportan muy buenas ideas”, expresó.

Convocatoria abierta a jóvenes

La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 15 y 18 años de edad, tanto de zonas urbanas como rurales, quienes podrán participar mediante la elaboración de un video y un ensayo sobre temas como salud mental, adicciones, inclusión, derechos humanos, medio ambiente, educación, ciencia y tecnología, entre otros.

“Así como lo hemos visto con la participación de niñas y niños, hoy sabemos que las y los jóvenes también pueden aportar mucho con otra visión y otros intereses. Incluirlos en la toma de decisiones será benéfico para el municipio, ya que representan una generación que busca participar y construir un mejor Ramos Arizpe”, agregó.

Las propuestas deberán ser inéditas y serán evaluadas por un comité con base en criterios como contenido, claridad, creatividad, capacidad de argumentación y enfoque en la mejora del municipio.

El proceso contempla la selección de 22 jóvenes que integrarán el Cabildo Juvenil 2026, garantizando la paridad de género y la representación tanto del área urbana como rural.