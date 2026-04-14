Ramos Arizpe presenta la convocatoria para el primer Cabildo Juvenil

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Coahuila
/ 14 abril 2026
    Ramos Arizpe presenta la convocatoria para el primer Cabildo Juvenil
    El Gobierno Municipal anunció programas de participación ciudadana para niñas, niños y jóvenes. CORTESÍA

Impulsan liderazgo juvenil con nuevo programa de participación ciudadana

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, anunció la implementación de programas de participación ciudadana dirigidos a niñas, niños y jóvenes durante los meses de abril y mayo, con el objetivo de fomentar su acercamiento a la administración pública municipal, entre ellos la realización del primer Cabildo Juvenil.

“Por primera vez vamos a hacer esto en Ramos Arizpe y también vamos a impulsar fuertemente la participación de los jóvenes, tomando en cuenta a niñas y niños”, señaló el edil al referirse a la convocatoria del Cabildo Juvenil.

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Gutiérrez Merino destacó que este tipo de experiencias permiten que los menores convivan con las autoridades y aporten ideas valiosas, como ha ocurrido en ejercicios previos donde surgieron propuestas en materia de emprendimiento y proyectos creativos.

“El que pasen un día completo los niños con los integrantes del Cabildo, ya sean regidores, el alcalde o secretarios, es una experiencia significativa. Es una etapa que no se olvida y en la que aportan muy buenas ideas”, expresó.

Convocatoria abierta a jóvenes

La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 15 y 18 años de edad, tanto de zonas urbanas como rurales, quienes podrán participar mediante la elaboración de un video y un ensayo sobre temas como salud mental, adicciones, inclusión, derechos humanos, medio ambiente, educación, ciencia y tecnología, entre otros.

“Así como lo hemos visto con la participación de niñas y niños, hoy sabemos que las y los jóvenes también pueden aportar mucho con otra visión y otros intereses. Incluirlos en la toma de decisiones será benéfico para el municipio, ya que representan una generación que busca participar y construir un mejor Ramos Arizpe”, agregó.

Las propuestas deberán ser inéditas y serán evaluadas por un comité con base en criterios como contenido, claridad, creatividad, capacidad de argumentación y enfoque en la mejora del municipio.

El proceso contempla la selección de 22 jóvenes que integrarán el Cabildo Juvenil 2026, garantizando la paridad de género y la representación tanto del área urbana como rural.

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Las y los interesados podrán enviar sus trabajos hasta el 30 de abril de 2026, ya sea de manera digital al correo cabildojuvenil@gobiernodearamosarizpe.gob.mx o de forma física en las oficinas del Instituto Municipal de la Juventud.

La sesión del Cabildo Juvenil 2026 se llevará a cabo el próximo 22 de mayo en el Auditorio Manuel H. Gil Vara, consolidándose como una plataforma que impulsa el liderazgo, la participación ciudadana y el desarrollo integral de la juventud en Ramos Arizpe.

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Tomas Gutiérrez Merino

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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