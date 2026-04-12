Destaca Ramos Arizpe alianza con Stellantis como motor de desarrollo industrial

RAMOS ARIZPE, COAH.- Durante la presentación del portafolio de marcas de Stellantis México, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, resaltó el papel clave que la empresa ha tenido en el crecimiento económico e industrial del municipio, consolidándose como uno de los principales pilares del desarrollo regional. El evento se llevó a cabo en el Centro Banamex, en la Ciudad de México, donde se dieron a conocer los próximos lanzamientos de la compañía, así como la fortaleza de sus operaciones de manufactura e ingeniería en el país.

En el acto estuvieron presentes el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas; el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González; así como directivos de la empresa automotriz. Durante su participación, el edil de Ramos Arizpe informó que sostuvo un diálogo con Daniel Alejandro González, en el que planteó la posibilidad de ampliar la plantilla laboral en el complejo que la firma mantiene en el municipio, con el objetivo de generar más oportunidades para la población local. “La relación entre el municipio y Stellantis ha sido estratégica para posicionar a Ramos Arizpe como un referente en la industria automotriz a nivel nacional e internacional”, señaló Gutiérrez Merino, al reiterar su solicitud para que profesionistas y habitantes de la localidad puedan integrarse a la base laboral de la compañía. El alcalde subrayó que su administración mantiene el compromiso de impulsar condiciones que favorezcan la inversión y el crecimiento empresarial, en línea con la política económica del Gobierno del Estado.

En ese sentido, destacó que su gestión se alinea con la estrategia encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, enfocada en fortalecer la atracción de inversiones, consolidar la planta productiva y ampliar las oportunidades laborales en la entidad.

En el evento también participaron Carlos Rivera, vicepresidente de Manufactura de Stellantis México; Daniel Leyva, vicepresidente de Finanzas; Joaquín Álava, director de Asuntos Corporativos; y, por parte del municipio, Francisco Solís y Jacobo Zertuche, tesorero y secretario de Fomento Económico, respectivamente. Con estas acciones, Ramos Arizpe reafirma su vocación industrial y su papel como aliado estratégico de empresas globales, impulsando el desarrollo económico sostenible y el bienestar de sus habitantes.

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