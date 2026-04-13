Listos para graduarse más de 400 alumnos de talleres productivos en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- El DIF Ramos Arizpe consolida uno de sus programas más importantes de capacitación comunitaria, al lograr que más de 400 alumnos estén por concluir su formación en 30 cursos y talleres productivos. Las y los participantes recibirán una constancia con validez oficial por parte del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila, lo que fortalece sus oportunidades de incorporarse al mercado laboral o emprender.

La iniciativa, impulsada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, busca brindar capacitación práctica y accesible que impacte directamente en la calidad de vida de las familias. Estos talleres se desarrollan en distintos centros comunitarios del municipio, como Parajes de los Pinos, Analco, Mirador, la Casa de la Cultura y la Casa del Adulto Mayor, acercando oportunidades de aprendizaje a diversos sectores de la población, desde jóvenes hasta adultos mayores. Por su parte, Teresita Escalante Contreras, presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, destacó el impacto social de estos talleres como una herramienta de empoderamiento ciudadano. “Cada persona que se inscribe a uno de estos cursos está tomando una decisión valiente: aprender, crecer y salir adelante. En el DIF trabajamos todos los días para brindar oportunidades que realmente cambien vidas, que les permitan emprender, mejorar sus ingresos y sentirse capaces de lograr lo que se propongan”, expresó.

Las capacitaciones abarcan áreas como computación, inglés, repostería, belleza, manualidades, barbería, masajes, elaboración de productos y diversos oficios, en respuesta a las necesidades actuales de desarrollo personal y generación de ingresos. El Alcalde reiteró que este tipo de programas reflejan el compromiso de su administración por generar condiciones reales de crecimiento para las familias de Ramos Arizpe.

“Hoy estamos viendo resultados concretos. Más de 400 personas están por graduarse gracias a estos cursos que no solo enseñan, sino que abren puertas”, señaló. La ceremonia de graduación se llevará a cabo el próximo 27 de abril, marcando un paso significativo para cientos de ciudadanos que ahora cuentan con nuevas herramientas para integrarse al ámbito laboral, emprender o fortalecer sus actividades económicas.

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