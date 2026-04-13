Listos para graduarse más de 400 alumnos de talleres productivos en Ramos Arizpe

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Coahuila
/ 13 abril 2026
    Listos para graduarse más de 400 alumnos de talleres productivos en Ramos Arizpe
    Los cursos se imparten en distintos centros comunitarios del municipio. CORTESÍA

Los participantes recibirán constancias con validez oficial del ICATEC

RAMOS ARIZPE, COAH.- El DIF Ramos Arizpe consolida uno de sus programas más importantes de capacitación comunitaria, al lograr que más de 400 alumnos estén por concluir su formación en 30 cursos y talleres productivos.

Las y los participantes recibirán una constancia con validez oficial por parte del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila, lo que fortalece sus oportunidades de incorporarse al mercado laboral o emprender.

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La iniciativa, impulsada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, busca brindar capacitación práctica y accesible que impacte directamente en la calidad de vida de las familias.

Estos talleres se desarrollan en distintos centros comunitarios del municipio, como Parajes de los Pinos, Analco, Mirador, la Casa de la Cultura y la Casa del Adulto Mayor, acercando oportunidades de aprendizaje a diversos sectores de la población, desde jóvenes hasta adultos mayores.

Por su parte, Teresita Escalante Contreras, presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, destacó el impacto social de estos talleres como una herramienta de empoderamiento ciudadano.

“Cada persona que se inscribe a uno de estos cursos está tomando una decisión valiente: aprender, crecer y salir adelante. En el DIF trabajamos todos los días para brindar oportunidades que realmente cambien vidas, que les permitan emprender, mejorar sus ingresos y sentirse capaces de lograr lo que se propongan”, expresó.

$!Participan en talleres personas de todas las edades, desde jóvenes hasta adultos mayores.
Participan en talleres personas de todas las edades, desde jóvenes hasta adultos mayores. CORTESÍA

Las capacitaciones abarcan áreas como computación, inglés, repostería, belleza, manualidades, barbería, masajes, elaboración de productos y diversos oficios, en respuesta a las necesidades actuales de desarrollo personal y generación de ingresos.

El Alcalde reiteró que este tipo de programas reflejan el compromiso de su administración por generar condiciones reales de crecimiento para las familias de Ramos Arizpe.

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“Hoy estamos viendo resultados concretos. Más de 400 personas están por graduarse gracias a estos cursos que no solo enseñan, sino que abren puertas”, señaló.

La ceremonia de graduación se llevará a cabo el próximo 27 de abril, marcando un paso significativo para cientos de ciudadanos que ahora cuentan con nuevas herramientas para integrarse al ámbito laboral, emprender o fortalecer sus actividades económicas.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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