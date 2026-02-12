Ramos Arizpe: refuerzan prevención del delito con pláticas a padres en primarias

Coahuila
12 febrero 2026
    Ramos Arizpe: refuerzan prevención del delito con pláticas a padres en primarias
    Durante las jornadas se instaló un módulo de orientación y se entregaron violentómetros como herramienta para prevenir la violencia en el hogar.

Cien madres y padres de familia participaron en pláticas impartidas por la Unidad de Proximidad Social, donde se promovió la comunicación familiar y la prevención de conductas de riesgo

Como parte de su estrategia semanal de prevención social del delito, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, a través de la Unidad de Proximidad Social, impartió pláticas dirigidas a madres y padres de familia en planteles de educación primaria de Ramos Arizpe, bajo el tema “La Responsabilidad de Ser Padres”.

Las actividades se desarrollaron en la Escuela Primaria Independencia y en la Escuela Primaria Federico Berrueto Ramón, donde se contó con la participación de un total de 100 madres y padres de familia. Durante las sesiones se abordaron temas relacionados con el fortalecimiento de los valores, la comunicación efectiva en el núcleo familiar y la importancia de generar entornos sanos y libres de violencia.

Personal de la corporación destacó que el objetivo central es dotar a las familias de herramientas que les permitan identificar factores de riesgo y actuar de manera preventiva ante problemáticas como el consumo de drogas, la violencia y otras conductas antisociales que pueden afectar a niñas, niños y adolescentes.

$!Madres y padres de familia participaron en la plática “La Responsabilidad de Ser Padres”, impartida por la Unidad de Proximidad Social en primarias de Ramos Arizpe.
Madres y padres de familia participaron en la plática “La Responsabilidad de Ser Padres”, impartida por la Unidad de Proximidad Social en primarias de Ramos Arizpe. CORTESÍA

De manera complementaria, se instaló un módulo de orientación en el que se brindó información sobre las principales instituciones de atención ciudadana y se difundieron los números de emergencia. Además, se entregaron violentómetros a las madres de familia, como instrumento para identificar distintos niveles de violencia y fomentar la detección oportuna de situaciones de riesgo dentro del hogar.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente de proximidad social que busca fortalecer el vínculo entre autoridad y ciudadanía en Ramos Arizpe, con especial énfasis en el entorno escolar, considerado un espacio prioritario para la prevención y la construcción de una cultura de paz.

