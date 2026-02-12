Ramos Arizpe: refuerzan prevención del delito con pláticas a padres en primarias
Cien madres y padres de familia participaron en pláticas impartidas por la Unidad de Proximidad Social, donde se promovió la comunicación familiar y la prevención de conductas de riesgo
Como parte de su estrategia semanal de prevención social del delito, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, a través de la Unidad de Proximidad Social, impartió pláticas dirigidas a madres y padres de familia en planteles de educación primaria de Ramos Arizpe, bajo el tema “La Responsabilidad de Ser Padres”.
Las actividades se desarrollaron en la Escuela Primaria Independencia y en la Escuela Primaria Federico Berrueto Ramón, donde se contó con la participación de un total de 100 madres y padres de familia. Durante las sesiones se abordaron temas relacionados con el fortalecimiento de los valores, la comunicación efectiva en el núcleo familiar y la importancia de generar entornos sanos y libres de violencia.
Personal de la corporación destacó que el objetivo central es dotar a las familias de herramientas que les permitan identificar factores de riesgo y actuar de manera preventiva ante problemáticas como el consumo de drogas, la violencia y otras conductas antisociales que pueden afectar a niñas, niños y adolescentes.
De manera complementaria, se instaló un módulo de orientación en el que se brindó información sobre las principales instituciones de atención ciudadana y se difundieron los números de emergencia. Además, se entregaron violentómetros a las madres de familia, como instrumento para identificar distintos niveles de violencia y fomentar la detección oportuna de situaciones de riesgo dentro del hogar.
La Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente de proximidad social que busca fortalecer el vínculo entre autoridad y ciudadanía en Ramos Arizpe, con especial énfasis en el entorno escolar, considerado un espacio prioritario para la prevención y la construcción de una cultura de paz.