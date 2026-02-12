Ramos Arizpe: refuerzan prevención del delito con pláticas a padres en primarias

Como parte de su estrategia semanal de prevención social del delito, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, a través de la Unidad de Proximidad Social, impartió pláticas dirigidas a madres y padres de familia en planteles de educación primaria de Ramos Arizpe, bajo el tema “La Responsabilidad de Ser Padres”.

Las actividades se desarrollaron en la Escuela Primaria Independencia y en la Escuela Primaria Federico Berrueto Ramón, donde se contó con la participación de un total de 100 madres y padres de familia. Durante las sesiones se abordaron temas relacionados con el fortalecimiento de los valores, la comunicación efectiva en el núcleo familiar y la importancia de generar entornos sanos y libres de violencia.

Personal de la corporación destacó que el objetivo central es dotar a las familias de herramientas que les permitan identificar factores de riesgo y actuar de manera preventiva ante problemáticas como el consumo de drogas, la violencia y otras conductas antisociales que pueden afectar a niñas, niños y adolescentes.