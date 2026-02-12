Alertan por temporada de calor severa en Coahuila: marzo podría ser el más caluroso en una década

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 12 febrero 2026
    Alertan por temporada de calor severa en Coahuila: marzo podría ser el más caluroso en una década
    Expertos prevén que 2026 será uno de los años más calurosos registrados, con más de 150 días de calor extremo en Coahuila y temperaturas superiores a los 40°C. HOMERO SÁNCHEZ
Elena Vega
por Elena Vega

COMPARTIR

TEMAS


Calor
Clima

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


Cenapred
Conagua

Pronostican meses críticos por altas temperaturas, sequía y riesgos sanitarios elevados, especialmente en estados del norte como Coahuila

México se encamina hacia una de las temporadas de calor más intensas de las que se tenga registro reciente. Aunque en varias regiones del país todavía se presentan mañanas frías, los modelos climáticos nacionales e internacionales anticipan que 2026 podría ubicarse entre los cuatro años más calurosos en la historia moderna, con temperaturas globales que superarían en 1.46 grados Celsius los niveles preindustriales.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Ya viste? ¡Puedes suscribirte a X Premium (antes Twitter) por solo 54 pesos al mes!

En el caso de Coahuila, el panorama es particularmente preocupante. De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, la entidad podría enfrentar más de 150 días con temperaturas consideradas extremas a lo largo del año. Los meses de abril y mayo serán especialmente críticos, con olas de calor recurrentes que podrían llevar los termómetros a superar los 40 grados Celsius de manera constante, sobre todo en la región norte y en La Laguna.

El Servicio Meteorológico Nacional ha advertido además que marzo de 2026 podría convertirse en el más caluroso de los últimos 10 años, con temperaturas promedio por encima de los 29 grados Celsius, una cifra inusual para el inicio de la primavera.

Aunque aún faltan frentes fríos por registrarse, su intensidad ha disminuido notablemente en México.

Las heladas severas han sido sustituidas por descensos térmicos leves y eventos de corta duración. El avance anticipado de ondas de calor está debilitando los efectos invernales tradicionales. Especialistas advierten que el invierno se acorta, reflejando los impactos de la crisis climática.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) confirmó que la temporada de calor iniciará oficialmente en la tercera semana de marzo y se extenderá hasta la primera semana de octubre. No obstante, especialistas advierten que en algunos estados el ascenso térmico podría adelantarse varios días, marcando un inicio anticipado de condiciones extremas.

FACTORES QUE INTENSIFICAN EL FENÓMENO

Entre los elementos que contribuirán al incremento de temperaturas se encuentra el fenómeno de “La Niña”. Aunque comúnmente se asocia con el enfriamiento de las aguas del Pacífico, en el norte de México genera estabilidad atmosférica, disminución de nubosidad y reducción significativa de lluvias, lo que favorece una mayor radiación solar y un calentamiento más acelerado de la superficie.

A esto se suma el proceso de aridificación que enfrenta Coahuila. El bajo registro de precipitaciones durante el inicio del año, así como la evaporación acelerada en presas y cuerpos de agua, no solo comprometen el abastecimiento hídrico, sino que intensifican la sensación térmica y elevan los riesgos para la salud pública.

IMPACTO EN SALUD Y RECURSOS

Las autoridades de Protección Civil han comenzado a emitir recomendaciones preventivas ante el riesgo de golpes de calor, deshidratación y enfermedades gastrointestinales. Se exhorta a la población a evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y 16:00 horas, mantenerse hidratados y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

En el corto plazo, los registros ya muestran un aumento. Para mediados de febrero se prevén temperaturas máximas de entre 32 y 33 grados Celsius en diversas zonas de Coahuila, con cielos mayormente despejados y una probabilidad de lluvia menor al 10 por ciento.

Especialistas coinciden en que 2026 podría marcar un punto de inflexión en la manera en que se gestionan los recursos hídricos y las estrategias de adaptación climática en el estado. El desafío no solo será soportar el calor, sino garantizar agua, energía y servicios básicos en medio de una temporada que se anticipa prolongada y extrema.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Calor
Clima

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


Cenapred
Conagua

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
4T: La caja de Pandora

4T: La caja de Pandora
true

Amenaza la nociva 4T a la minería
true

POLITICÓN: ¿Tendrá la CTM sello coahuilense? Tereso Medina es el favorito, pero no tiene segura la dirigencia nacional
El caso de agresión en Plaza Cocoa se resolvió mediante un acuerdo reparatorio que incluyó compensación económica y terapias psicológicas para los menores involucrados.

Concluye caso de Plaza Cocoa de Saltillo con acuerdo reparatorio; agresores recibirán terapia
El despliegue probablemente vendría de la costa este de Estados Unidos, y un portaaviones se está preparando para salir al mar en dos semanas.

Pentágono ordena a un segundo grupo de ataque de portaaviones prepararse para su despliegue en Oriente Medio
Además del formato por equipos, se jugará el FCG Western States Cup a 54 hoyos.

Saltillense Alberto Rodríguez, convocado al Tri de golf para torneo ante EU y Canadá
El secretario de Energía de EU, Chris Wright, llegó a Venezuela para impulsar una reforma más audaz de la industria energética, dejando claro que Estados Unidos podría usar su posición como gigante económico para lograr estos objetivos.

EU presiona a Venezuela para que haga más por estimular la inversión
Sonja Lyubomirsky ha sido una destacada investigadora en la ciencia de la felicidad durante décadas y durante el mismo tiempo, la gente le ha preguntado: ¿Cuál es el secreto?

¿Cuál es el secreto de la felicidad? Estos investigadores tienen una teoría