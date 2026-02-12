Alertan por temporada de calor severa en Coahuila: marzo podría ser el más caluroso en una década

El Servicio Meteorológico Nacional ha advertido además que marzo de 2026 podría convertirse en el más caluroso de los últimos 10 años, con temperaturas promedio por encima de los 29 grados Celsius, una cifra inusual para el inicio de la primavera.

En el caso de Coahuila, el panorama es particularmente preocupante. De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, la entidad podría enfrentar más de 150 días con temperaturas consideradas extremas a lo largo del año. Los meses de abril y mayo serán especialmente críticos, con olas de calor recurrentes que podrían llevar los termómetros a superar los 40 grados Celsius de manera constante, sobre todo en la región norte y en La Laguna.

México se encamina hacia una de las temporadas de calor más intensas de las que se tenga registro reciente. Aunque en varias regiones del país todavía se presentan mañanas frías, los modelos climáticos nacionales e internacionales anticipan que 2026 podría ubicarse entre los cuatro años más calurosos en la historia moderna, con temperaturas globales que superarían en 1.46 grados Celsius los niveles preindustriales.

🌐 Explora el Atlas Climático Digital para México 🇲🇽 y Centroamérica 🗺️✨. Liset Vázquez Proveyer nos cuenta sobre la utilidad de esta herramienta de la @UNAM_MX en la siguiente noticia ⏬ https://t.co/twFy1wTlut

Aunque aún faltan frentes fríos por registrarse, su intensidad ha disminuido notablemente en México.

Las heladas severas han sido sustituidas por descensos térmicos leves y eventos de corta duración. El avance anticipado de ondas de calor está debilitando los efectos invernales tradicionales. Especialistas advierten que el invierno se acorta, reflejando los impactos de la crisis climática.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) confirmó que la temporada de calor iniciará oficialmente en la tercera semana de marzo y se extenderá hasta la primera semana de octubre. No obstante, especialistas advierten que en algunos estados el ascenso térmico podría adelantarse varios días, marcando un inicio anticipado de condiciones extremas.

FACTORES QUE INTENSIFICAN EL FENÓMENO

Entre los elementos que contribuirán al incremento de temperaturas se encuentra el fenómeno de “La Niña”. Aunque comúnmente se asocia con el enfriamiento de las aguas del Pacífico, en el norte de México genera estabilidad atmosférica, disminución de nubosidad y reducción significativa de lluvias, lo que favorece una mayor radiación solar y un calentamiento más acelerado de la superficie.

A esto se suma el proceso de aridificación que enfrenta Coahuila. El bajo registro de precipitaciones durante el inicio del año, así como la evaporación acelerada en presas y cuerpos de agua, no solo comprometen el abastecimiento hídrico, sino que intensifican la sensación térmica y elevan los riesgos para la salud pública.

IMPACTO EN SALUD Y RECURSOS

Las autoridades de Protección Civil han comenzado a emitir recomendaciones preventivas ante el riesgo de golpes de calor, deshidratación y enfermedades gastrointestinales. Se exhorta a la población a evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y 16:00 horas, mantenerse hidratados y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

En el corto plazo, los registros ya muestran un aumento. Para mediados de febrero se prevén temperaturas máximas de entre 32 y 33 grados Celsius en diversas zonas de Coahuila, con cielos mayormente despejados y una probabilidad de lluvia menor al 10 por ciento.

Especialistas coinciden en que 2026 podría marcar un punto de inflexión en la manera en que se gestionan los recursos hídricos y las estrategias de adaptación climática en el estado. El desafío no solo será soportar el calor, sino garantizar agua, energía y servicios básicos en medio de una temporada que se anticipa prolongada y extrema.