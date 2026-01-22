Ramos Arizpe repara baches profundos en el libramiento Óscar Flores Tapia

El Gobierno de Ramos Arizpe, a través del departamento de Obras Públicas, atendió de manera inmediata el reporte sobre el grave deterioro asfáltico en el paso inferior del libramiento Óscar Flores Tapia.

Las cuadrillas realizaron la reparación de una superficie de 6x2.60 metros cuadrados en el acceso que conecta hacia el norte de Saltillo, punto que representaba un alto riesgo para los conductores.

El área presentaba baches profundos que obligaban a maniobras peligrosas, situación agravada por el flujo vehicular desviado recientemente desde la ampliación de la vialidad Los Pastores hacia esta zona.

