Ramos Arizpe repara baches profundos en el libramiento Óscar Flores Tapia

Coahuila
/ 22 enero 2026
    Ramos Arizpe repara baches profundos en el libramiento Óscar Flores Tapia
    Cuadrillas realizaron trabajos de rehabilitación en el paso inferior del libramiento, donde el deterioro de la carpeta asfáltica representaba un riesgo para los automovilistas. FOTO: MANUEL RODRÍGUEZ

Tras denuncias ciudadanas, Obras Públicas de Ramos Arizpe intervino el paso inferior hacia el norte de Saltillo

El Gobierno de Ramos Arizpe, a través del departamento de Obras Públicas, atendió de manera inmediata el reporte sobre el grave deterioro asfáltico en el paso inferior del libramiento Óscar Flores Tapia.

Las cuadrillas realizaron la reparación de una superficie de 6x2.60 metros cuadrados en el acceso que conecta hacia el norte de Saltillo, punto que representaba un alto riesgo para los conductores.

El área presentaba baches profundos que obligaban a maniobras peligrosas, situación agravada por el flujo vehicular desviado recientemente desde la ampliación de la vialidad Los Pastores hacia esta zona.

TE PUDE INTERESAR: Saltillo: pacientes de hemodiálisis del IMSS vuelven a cerrar el V. Carranza

$!El área intervenida presentaba baches profundos y daños severos.
El área intervenida presentaba baches profundos y daños severos. FOTO: MANUEL RODRÍGUEZ

Aunque el municipio asumió recientemente la responsabilidad del mantenimiento de este tramo, el tráfico pesado y la saturación de la vía habían acelerado el daño progresivo en la carpeta asfáltica.

La intervención de las autoridades municipales tuvo como objetivo principal garantizar la seguridad de los automovilistas y trabajadores que se dirigen diariamente hacia las zonas industriales de la región.

Conductores y comunidades aledañas habían manifestado su preocupación ante la posibilidad de accidentes fatales debido a la falta de mantenimiento previo en esta conexión clave de la zona metropolitana.

$!La reparación se llevó a cabo en el acceso que conecta hacia el norte de Saltillo, punto estratégico utilizado diariamente por trabajadores de las zonas industriales de la región.
La reparación se llevó a cabo en el acceso que conecta hacia el norte de Saltillo, punto estratégico utilizado diariamente por trabajadores de las zonas industriales de la región. FOTO: MANUEL RODRÍGUEZ

Con esta reparación, se espera mejorar la fluidez vehicular y reducir los retrasos considerables que afectaban a cientos de usuarios que transitan por este punto estratégico del libramiento.

Las autoridades locales confirmaron que mantendrán la vigilancia en el sector para prevenir que el desgaste del asfalto vuelva a comprometer la integridad de quienes circulan por este paso inferior.

Finalmente, se hizo un llamado a la ciudadanía para continuar reportando zonas de riesgo en las vialidades, permitiendo así una respuesta oportuna por parte de las cuadrillas de servicios primarios.

Temas


Baches
Vialidad

Localizaciones


Arteaga
Coahuila
Ramos Arizpe

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

