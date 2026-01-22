Ramos Arizpe repara baches profundos en el libramiento Óscar Flores Tapia
Tras denuncias ciudadanas, Obras Públicas de Ramos Arizpe intervino el paso inferior hacia el norte de Saltillo
El Gobierno de Ramos Arizpe, a través del departamento de Obras Públicas, atendió de manera inmediata el reporte sobre el grave deterioro asfáltico en el paso inferior del libramiento Óscar Flores Tapia.
Las cuadrillas realizaron la reparación de una superficie de 6x2.60 metros cuadrados en el acceso que conecta hacia el norte de Saltillo, punto que representaba un alto riesgo para los conductores.
El área presentaba baches profundos que obligaban a maniobras peligrosas, situación agravada por el flujo vehicular desviado recientemente desde la ampliación de la vialidad Los Pastores hacia esta zona.
Aunque el municipio asumió recientemente la responsabilidad del mantenimiento de este tramo, el tráfico pesado y la saturación de la vía habían acelerado el daño progresivo en la carpeta asfáltica.
La intervención de las autoridades municipales tuvo como objetivo principal garantizar la seguridad de los automovilistas y trabajadores que se dirigen diariamente hacia las zonas industriales de la región.
Conductores y comunidades aledañas habían manifestado su preocupación ante la posibilidad de accidentes fatales debido a la falta de mantenimiento previo en esta conexión clave de la zona metropolitana.
Con esta reparación, se espera mejorar la fluidez vehicular y reducir los retrasos considerables que afectaban a cientos de usuarios que transitan por este punto estratégico del libramiento.
Las autoridades locales confirmaron que mantendrán la vigilancia en el sector para prevenir que el desgaste del asfalto vuelva a comprometer la integridad de quienes circulan por este paso inferior.
Finalmente, se hizo un llamado a la ciudadanía para continuar reportando zonas de riesgo en las vialidades, permitiendo así una respuesta oportuna por parte de las cuadrillas de servicios primarios.