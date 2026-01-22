Saltillo: pacientes de hemodiálisis del IMSS vuelven a cerrar el V. Carranza
Durante 2025 ya se habían registrado protestas por condiciones insalubres, cambios de proveedor y retrasos en la atención
La mañana de este jueves, pacientes que aparentemente reciben tratamiento de hemodiálisis en la Clínica General Número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social se manifestaron sobre el bulevar Venustiano Carranza, en el sentido de norte a sur, a la altura del hospital.
Durante la protesta, los pacientes afirmaron que el servicio ha presentado un deterioro progresivo desde el cambio de proveedor registrado en octubre del año pasado. Karla Janeth, una de las pacientes que recibe tratamiento desde hace tres años, aseguró que los tiempos de espera se han extendido de manera considerable. “Llegamos a las ocho, ocho y media, y hasta las once, once y media venimos entrando. Yo salgo hasta las cuatro de la mañana”, relató.
Dijo que, aunque su tratamiento había sido estable en años anteriores, la situación cambió al recibir el servicio bajo un nuevo proveedor. “Cayendo a esta clínica me fui muy para abajo. Estamos muy mal en esta clínica. Ha venido en detrimento”.
La paciente recordó que desde octubre se han registrado manifestaciones recurrentes, luego de que se les prometiera una solución que, aseguró, no se ha concretado. “Nos dijeron que iban a solucionar, cosa que no han solucionado nada. Vamos de mal en peor”, expresó.
Sobre las condiciones del servicio, la paciente señaló que persisten problemas de limpieza en las instalaciones y carencias en la atención médica. “Está muy sucio. No hay medicamentos y los doctores no están al pendiente de nosotros”, dijo. Añadió que actualmente son más de 350 personas las que reciben tratamiento, mientras que, en intentos previos de reubicación, se les informó que no había suficientes máquinas para atender a todos los derechohabientes.
En el lugar también se presentó personal del Ayuntamiento de Saltillo, principalmente por el cierre de la vialidad. Jesús Guerrero, de la Secretaría del Ayuntamiento, explicó que la intervención municipal tuvo como objetivo garantizar la seguridad de los manifestantes y de los automovilistas. “Estamos aquí por el tema de la vialidad. Es un tema sensible y lo que buscamos es la seguridad”, señaló, al tiempo que indicó que se buscaba establecer un canal de comunicación con personal del Seguro Social.
Más tarde, un trabajador del IMSS acudió al sitio para dialogar con los pacientes. Ricardo Ramos, coordinador de Prevención y Atención a la Salud, informó que el acercamiento tenía como finalidad conocer la percepción de insatisfacción y recopilar las inconformidades. “El objetivo es ver la percepción que tienen del servicio subrogado y, de ser posible, invitarlos a platicar para atender sus insatisfacciones”, explicó.
Sin embargo, los pacientes manifestaron su desconfianza ante reuniones previas sin resultados. “La última vez entramos y no hicieron nada, nos dejaron igual”, expresaron durante el intercambio.
Al momento, personal del IMSS se encuentra recabando los datos de los pacientes inconformes, así como sus peticiones específicas, con el fin de darles seguimiento a través de los canales institucionales.