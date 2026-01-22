Saltillo: pacientes de hemodiálisis del IMSS vuelven a cerrar el V. Carranza

Saltillo: pacientes de hemodiálisis del IMSS vuelven a cerrar el V. Carranza

+ Seguir en Seguir en Google
Sarah Estrada
por Sarah Estrada

Durante 2025 ya se habían registrado protestas por condiciones insalubres, cambios de proveedor y retrasos en la atención

Saltillo
/ 22 enero 2026
COMPARTIR

La mañana de este jueves, pacientes que aparentemente reciben tratamiento de hemodiálisis en la Clínica General Número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social se manifestaron sobre el bulevar Venustiano Carranza, en el sentido de norte a sur, a la altura del hospital.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Atención, Coahuila! Frentes fríos 30 y 31 ocasionarán la tercera tormenta invernal en la región

$!La protesta se realizó sobre el bulevar Venustiano Carranza, en el sentido de norte a sur, a la altura del hospital.
La protesta se realizó sobre el bulevar Venustiano Carranza, en el sentido de norte a sur, a la altura del hospital. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

Durante la protesta, los pacientes afirmaron que el servicio ha presentado un deterioro progresivo desde el cambio de proveedor registrado en octubre del año pasado. Karla Janeth, una de las pacientes que recibe tratamiento desde hace tres años, aseguró que los tiempos de espera se han extendido de manera considerable. “Llegamos a las ocho, ocho y media, y hasta las once, once y media venimos entrando. Yo salgo hasta las cuatro de la mañana”, relató.

Dijo que, aunque su tratamiento había sido estable en años anteriores, la situación cambió al recibir el servicio bajo un nuevo proveedor. “Cayendo a esta clínica me fui muy para abajo. Estamos muy mal en esta clínica. Ha venido en detrimento”.

La paciente recordó que desde octubre se han registrado manifestaciones recurrentes, luego de que se les prometiera una solución que, aseguró, no se ha concretado. “Nos dijeron que iban a solucionar, cosa que no han solucionado nada. Vamos de mal en peor”, expresó.

$!Algunos derechohabientes recordaron que ya se han realizado protestas similares desde el año pasado sin obtener respuestas concretas.
Algunos derechohabientes recordaron que ya se han realizado protestas similares desde el año pasado sin obtener respuestas concretas. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

Sobre las condiciones del servicio, la paciente señaló que persisten problemas de limpieza en las instalaciones y carencias en la atención médica. “Está muy sucio. No hay medicamentos y los doctores no están al pendiente de nosotros”, dijo. Añadió que actualmente son más de 350 personas las que reciben tratamiento, mientras que, en intentos previos de reubicación, se les informó que no había suficientes máquinas para atender a todos los derechohabientes.

En el lugar también se presentó personal del Ayuntamiento de Saltillo, principalmente por el cierre de la vialidad. Jesús Guerrero, de la Secretaría del Ayuntamiento, explicó que la intervención municipal tuvo como objetivo garantizar la seguridad de los manifestantes y de los automovilistas. “Estamos aquí por el tema de la vialidad. Es un tema sensible y lo que buscamos es la seguridad”, señaló, al tiempo que indicó que se buscaba establecer un canal de comunicación con personal del Seguro Social.

$!Los manifestantes denunciaron un deterioro progresivo en el servicio de hemodiálisis tras el cambio de proveedor en octubre pasado.
Los manifestantes denunciaron un deterioro progresivo en el servicio de hemodiálisis tras el cambio de proveedor en octubre pasado. FOTO: OMAR SAUCEDO

Más tarde, un trabajador del IMSS acudió al sitio para dialogar con los pacientes. Ricardo Ramos, coordinador de Prevención y Atención a la Salud, informó que el acercamiento tenía como finalidad conocer la percepción de insatisfacción y recopilar las inconformidades. “El objetivo es ver la percepción que tienen del servicio subrogado y, de ser posible, invitarlos a platicar para atender sus insatisfacciones”, explicó.

Sin embargo, los pacientes manifestaron su desconfianza ante reuniones previas sin resultados. “La última vez entramos y no hicieron nada, nos dejaron igual”, expresaron durante el intercambio.

Al momento, personal del IMSS se encuentra recabando los datos de los pacientes inconformes, así como sus peticiones específicas, con el fin de darles seguimiento a través de los canales institucionales.

TEMAS
Negligencia Médica
Salud
Manifestaciones
Localizaciones
Coahuila
Saltillo
Organizaciones
IMSS
Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Se ven en la 4T proyectados

Se ven en la 4T proyectados
true

Ofrece México 37 tributos a Trump, pero los cárteles son como una hidra
true

POLITICÓN: Coahuila entra a recta electoral de las definiciones con un PAN sin plan y un PRI con candidaturas con truco
El sujeto fue vinculado a proceso en una audiencia a puerta cerrada.

Enfermero del ISSSTE violó a su hijastra durante seis años, en Saltillo
“Pero es una tragedia personal, no nacional ni mundial. Es totalmente diferente cuando el Presidente de Estados Unidos está en sundowning: un Presidente rodeado de aduladores malignos que le dicen lo que quiere oÌr y le dan rienda suelta a todos sus caprichos, por muy destructivos que sean”, indicó.

Afirma Premio Nobel que Trump ha perdido el sentido de la realidad
El venado cola blanca tejano es una de las especies más valoradas en la cacería regulada.

Crece la cacería sustentable en Coahuila pese a versiones de descenso
El presidente Donald Trump se reúne con el presidente Volodímir Zelenski de Ucrania y otros líderes europeos en Washington para discutir la invasión rusa de Ucrania.

Cómo las acciones de Trump amenazan la alianza entre EU y Europa
Ratcliffe ha sido señalado como el impulsor de las acciones de sabotaje y el reclutamiento de fuentes que permitieron el seguimiento en tiempo real de los movimientos de Maduro

La captura de Maduro muestra la nueva estrategia de la CIA en América Latina