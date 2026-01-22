Saltillo: pacientes de hemodiálisis del IMSS vuelven a cerrar el V. Carranza

La mañana de este jueves, pacientes que aparentemente reciben tratamiento de hemodiálisis en la Clínica General Número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social se manifestaron sobre el bulevar Venustiano Carranza, en el sentido de norte a sur, a la altura del hospital. TE PUEDE INTERESAR: ¡Atención, Coahuila! Frentes fríos 30 y 31 ocasionarán la tercera tormenta invernal en la región

Durante la protesta, los pacientes afirmaron que el servicio ha presentado un deterioro progresivo desde el cambio de proveedor registrado en octubre del año pasado. Karla Janeth, una de las pacientes que recibe tratamiento desde hace tres años, aseguró que los tiempos de espera se han extendido de manera considerable. “Llegamos a las ocho, ocho y media, y hasta las once, once y media venimos entrando. Yo salgo hasta las cuatro de la mañana”, relató.

Dijo que, aunque su tratamiento había sido estable en años anteriores, la situación cambió al recibir el servicio bajo un nuevo proveedor. “Cayendo a esta clínica me fui muy para abajo. Estamos muy mal en esta clínica. Ha venido en detrimento”. La paciente recordó que desde octubre se han registrado manifestaciones recurrentes, luego de que se les prometiera una solución que, aseguró, no se ha concretado. “Nos dijeron que iban a solucionar, cosa que no han solucionado nada. Vamos de mal en peor”, expresó.

Sobre las condiciones del servicio, la paciente señaló que persisten problemas de limpieza en las instalaciones y carencias en la atención médica. “Está muy sucio. No hay medicamentos y los doctores no están al pendiente de nosotros”, dijo. Añadió que actualmente son más de 350 personas las que reciben tratamiento, mientras que, en intentos previos de reubicación, se les informó que no había suficientes máquinas para atender a todos los derechohabientes. En el lugar también se presentó personal del Ayuntamiento de Saltillo, principalmente por el cierre de la vialidad. Jesús Guerrero, de la Secretaría del Ayuntamiento, explicó que la intervención municipal tuvo como objetivo garantizar la seguridad de los manifestantes y de los automovilistas. “Estamos aquí por el tema de la vialidad. Es un tema sensible y lo que buscamos es la seguridad”, señaló, al tiempo que indicó que se buscaba establecer un canal de comunicación con personal del Seguro Social.