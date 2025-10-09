Ramos Arizpe tendrá nuevo Patronato de Bomberos ante crecimiento industrial

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, confirmó el avance en la conformación de un nuevo Patronato de Bomberos para la región Sureste, un proyecto que busca atender el crecimiento exponencial de la ciudad y su parque industrial. El comité se espera conformar antes de finalizar el año.

El munícipe explicó que la iniciativa responde a la densidad poblacional y a la gran cantidad de empresas que demandan servicios de emergencia más eficientes e independientes.

“El patronato se formó hace mucho tiempo, cuando Ramos Arizpe tenía menos de 100 mil habitantes. Ahorita ha crecido el doble”, señaló el edil.

Además, precisó que, en el ámbito empresarial, “tenemos también un 90% más de empresas de las que había en aquel entonces; ya se requiere, como todo, ir creciendo”.

El nuevo organismo tendrá un enfoque regional, asegurando que Saltillo y el Gobierno del Estado de Coahuila también tendrán un espacio dentro de su estructura.

“Sí se requiere un patronato para que sea el apoyo adecuado para cada uno de los eventos que tengamos que realizar aquí”, afirmó el alcalde, refiriéndose al respaldo necesario para Bomberos y Cruz Roja.

Paralelamente, Gutiérrez destacó un esfuerzo en capacitación al anunciar el envío de elementos al extranjero para mejorar las técnicas de respuesta en emergencias industriales.

“Incluso ahorita ya estamos en pláticas, porque van a ir a capacitarse algunos de nuestros bomberos a Mercedes, Texas, donde se ofrece una de las mejores capacitaciones del estado”, detalló.

Finalmente, aseguró que se está trabajando de manera formal y que la invitación para colaborar con su experiencia y recursos se extenderá al sector empresarial de Ramos Arizpe.