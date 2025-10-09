Tribunal frena intento del alcalde de remover al consejo de SIMAS Piedras Negras

Coahuila
/ 9 octubre 2025
    Tribunal frena intento del alcalde de remover al consejo de SIMAS Piedras Negras
    Lorenzo Menera Sierra, gerente general de SIMAS Piedras Negras, seguirá al frente del consejo directivo tras la resolución del amparo. FOTO: CORTESÍA

El Juzgado Tercero de Distrito, con sede en Piedras Negras, otorgó la suspensión definitiva que mantiene vigente al consejo directivo del organismo

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El titular del Juzgado Tercero de Distrito en Piedras Negras resolvió este jueves 9 de octubre la demanda de amparo promovida por Lorenzo Menera Sierra y 10 integrantes del Consejo Directivo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Piedras Negras.

La suspensión definitiva otorgada a Menera Sierra, gerente general del organismo, corresponde al juicio de amparo número 40071630, promovido el pasado 1 de octubre de 2025. La medida judicial detiene los efectos del intento del alcalde Jacobo Rodríguez de remover al consejo directivo instalado el 1 de enero del presente año.

Con esta resolución, el consejo de SIMAS Piedras Negras mantiene su vigencia, asegurando la continuidad de las funciones administrativas del organismo.

De esta manera, Lorenzo Menera Sierra continuará al frente de la conformación y operación del consejo directivo, conforme a lo establecido en la Ley de Aguas de los Municipios de Coahuila, garantizando la estabilidad administrativa y la prestación de los servicios de agua y saneamiento en la ciudad.

Temas


Leyes
Tribunales

Localizaciones


Coahuila
Piedras Negras

Personajes


Jacobo Rodríguez

Organizaciones


SIMAS

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

