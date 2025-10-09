Tribunal frena intento del alcalde de remover al consejo de SIMAS Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El titular del Juzgado Tercero de Distrito en Piedras Negras resolvió este jueves 9 de octubre la demanda de amparo promovida por Lorenzo Menera Sierra y 10 integrantes del Consejo Directivo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Piedras Negras.

La suspensión definitiva otorgada a Menera Sierra, gerente general del organismo, corresponde al juicio de amparo número 40071630, promovido el pasado 1 de octubre de 2025. La medida judicial detiene los efectos del intento del alcalde Jacobo Rodríguez de remover al consejo directivo instalado el 1 de enero del presente año.

Con esta resolución, el consejo de SIMAS Piedras Negras mantiene su vigencia, asegurando la continuidad de las funciones administrativas del organismo.

De esta manera, Lorenzo Menera Sierra continuará al frente de la conformación y operación del consejo directivo, conforme a lo establecido en la Ley de Aguas de los Municipios de Coahuila, garantizando la estabilidad administrativa y la prestación de los servicios de agua y saneamiento en la ciudad.