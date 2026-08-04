Ramos Arizpe: Tomás Gutiérrez se mantiene entre los alcaldes con mayor aprobación en Coahuila durante 2026

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    Ramos Arizpe: Tomás Gutiérrez se mantiene entre los alcaldes con mayor aprobación en Coahuila durante 2026
    Tomás Gutiérrez se mantuvo entre los alcaldes mejor evaluados de Coahuila, de acuerdo con mediciones de Demoscopia Digital y SRC. REDES SOCIALES

Encuestas de Demoscopia Digital y SRC ubican al alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez, entre los ediles mejor evaluados de Coahuila durante la primera mitad de 2026

De acuerdo con el seguimiento histórico de la empresa Demoscopia Digital, la aprobación del presidente municipal de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez, registró una media del 57.8% durante el año 2025, iniciando en enero con 60.8% y cerrando en diciembre con 57.3%. Tras un mínimo de 55.2% en junio de ese año, los índices mostraron un comportamiento estable con ligeras fluctuaciones durante el segundo semestre de dicho periodo.

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Para el primer semestre de 2026, los datos de la misma casa encuestadora señalan un incremento en los niveles de aprobación del edil. La cifra pasó de 59.2% en enero a 62.8% en febrero, alcanzando su punto más alto en marzo con un 63.9%. Posteriormente, los registros se situaron en 60.2% en abril, 61.4% en mayo y 62.6% en junio.

En el ranking comparativo elaborado por Demoscopia Digital entre los principales municipios de Coahuila, Tomás Gutiérrez se posicionó en el quinto lugar en enero de 2026, avanzó al tercer puesto en febrero y se ubicó en el cuarto lugar durante los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2026, por detrás de munícipes de localidades como Torreón, Piedras Negras, Monclova y Saltillo.

Por su parte, la firma Statistical Research Corporation (SRC) incluyó al alcalde de Ramos Arizpe en sus evaluaciones de junio y julio de 2026. En el reporte de junio, Gutiérrez ocupó la cuarta posición estatal con un 61.1% de aprobación, mientras que en la medición de julio se situó en el tercer lugar con un 58.7%, ubicándose en ambos meses dentro de los tres primeros puestos de la Región Sureste.

En el aspecto metodológico, Demoscopia Digital aplicó encuestas telefónicas y digitales a muestras de 1,000 personas mayores de 18 años por municipio, reportando un margen de error de ±3.8% y un nivel de confianza del 95%. Por otro lado, SRC realizó 1,000 llamadas por alcaldía para evaluar la aprobación o desaprobación del desempeño gubernamental, con un margen de error de ±3.1% y 95% de confianza.

Con estos resultados, las dos casas encuestadoras coinciden en ubicar a Ramos Arizpe dentro de los cinco municipios con mayor porcentaje de aprobación gubernamental en Coahuila durante la primera mitad de 2026, con variaciones contenidas en un rango inferior a cinco puntos porcentuales durante dicho periodo.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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