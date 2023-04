Reacciona Peso Pluma a maestro de Coahuila que pidió una canción con las tablas de multiplicar

Con un “me encanta” y un mensaje, respondió el conocido cantante Peso Pluma a Raymundo Palomo García, un maestro de Coahuila que le pidió al artista hiciera una canción o un corrido que incluya las tablas de multiplicar para que los jóvenes que escuchan sus canciones tengan ese conocimiento, que por ahora ignoran en sus clases.

“He compare, sólo quería comentarte si podías sacar canciones con las tablas de multiplicar o los estados de la República, soy el profesor Raymundo de secundaria y mis alumnos se aprenden más rápido tus canciones, ayudarías mucho. Gracias desde Frontera”, fue el mensaje que el maestro envió a Peso Pluma.

TE PUEDE INTERESAR: Profesor de Coahuila pide a Peso Pluma un corrido con las tablas de multiplicar para sus alumnos

En entrevista con VANGUARDIA el maestro egresado de la Escuela Normal de Educación Física de Saltillo, declaró que aunque inicialmente fue un mensaje “chusco” obtuvo respuesta del cantante de corridos, pues este leyó su mensaje, reaccionó con un “me encanta” y posterior a ello le respondió que se pondrían en contacto con él.

“Tuve una reacción, me leyó el mensaje, le dio me encanta y después tuve un mensaje de que pronto se comunicarían conmigo, por lógica creo es el mánager, no creo que sea él ahorita, porque también lo sigo en sus redes sociales y anda de gira en Europa y Estados Unidos, con que haya reaccionando creo que leyó el mensaje que le mandé”, expresó el maestro en el mensaje que ha hecho que medios de comunicación de Coahuila, México e incluso Estados Unidos le contacten para entrevistas.