Realizan mantenimiento al alumbrado público en colonias y bulevares de Ramos Arizpe

Coahuila
/ 19 diciembre 2025
    Realizan mantenimiento al alumbrado público en colonias y bulevares de Ramos Arizpe
    Las acciones buscan mejorar la iluminación y fortalecer la seguridad para las familias FOTO: CORTESÍA

Refuerzan el sistema de alumbrado público en distintos puntos de la ciudad

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe continúa fortaleciendo el sistema de alumbrado público mediante acciones de mantenimiento y rehabilitación realizadas en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de mejorar la iluminación y reforzar la seguridad para las familias.

Durante los últimos días, cuadrillas municipales atendieron reportes relacionados con luminarias apagadas, líneas dañadas, cortos circuitos y problemas de cableado en diversas colonias, entre ellas Manantiales, Zona Centro, Villa Sol y Gustavo Díaz Ordaz, así como en vialidades de alta circulación como los bulevares Plan de Guadalupe y Benavides Pompa.

Entre los trabajos realizados destacan la reconexión de luminarias, reparaciones en la red eléctrica, instalación de nuevo cableado y el restablecimiento del servicio en puntos que permanecían sin iluminación, lo que contribuye a una mejor visibilidad nocturna y mayor tranquilidad para peatones y automovilistas.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de mantener en óptimas condiciones la red de alumbrado público, priorizando espacios mejor iluminados y entornos más seguros para toda la población de Ramos Arizpe.

Alumbrado Público

Coahuila
Ramos Arizpe

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

