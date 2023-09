Rebasados albergues, hogares, pensiones y veterinarias de animales rescatados en Saltillo: ADAC

La Alianza por los Derechos de los Animales en Coahuila (ADAC) aseveró este domingo que rescatistas y asociaciones civiles se encuentran “hasta el tope” de inquilinos de cuatro patas rescatados por abandono o maltrato.

“Perros en los patios, cocheras, interior de los hogares y pensiones se encuentran rebasadas”, detalló Alma Salinas Barrón, presidenta de ADAC. “Gastos interminables de alimento, veterinarios, artículos de limpieza”.

La defensora de los derechos de los animales reprochó el abandono masivo de mascotas de compañía, que no es privativo de la región o el estado, sino de todo el país. “Nadie apoya ni con irlos a pasear, bañar o de perdido limpiar, todos quieren abandonar”.

Datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística refieren que para el 2021, existían en México 23 millones de perros, de los cuales 16 millones se encuentran en situación de calle. La estadística no contempla a los gatos.

Decenas de personas rescatistas, asociadas e independientes han convertido sus hogares en albergues. “No hay vida social, ni familiar. No hay tiempo, ni ganas, terminas exhausta cada noche. No duermes (estás) al pendiente de que algo les pase y no te des cuenta. Vives pensando en que ya se acaba el alimento y no hay dinero para comprar”.

Salinas Barrón reveló que los reportes de animales maltratados o abandonados diarios se contabilizan por decenas, principalmente en las temporadas del año donde hay alumbramiento de camadas. “Te etiquetan diario, y aunque quieras cerrar los ojos no puedes”.

VANGUARDIA publicó recientemente que en los últimos cinco años, el Ayuntamiento de Saltillo a través de Control Canino ha realizado 17 mil 529 sacrificios humanitarios de perros y gatos en situación de calle. En el mismo período, esa área dependiente de la Dirección de Salud Pública Municipal, solo ha logrado colocar en adopción a 450 mascotas, 99.5 de ellos perros.

Adriana Celada, bióloga y maestra en ciencias, coordinadora del área de Animales de Compañía de la asociación civil ANIMAL HEROES, resaltó que el sacrificio humanitario es la última consecuencia de una falta de legislación que atribuya a los propietarios o tutores de animales de compañía en México responsabilidades.

Las esterilizaciones en Coahuila van en aumento, ya que durante el 2022 se logró la cifra de más de 27 mil 556 perros y gatos esterilizados, y se espera que la cifra de este año supera a la del pasado.

Hasta abril pasado, la Dirección de Salud Pública Municipal informó que había realizado 654 procedimientos de esterilización, y que la meta era realizar al menos 2 mil durante el año.

Catalina Pavón, directora de la asociación civil Esterilizados AC, que el año pasado logró la esterilización de 3 mil 809 esterilizaciones, dio a conocer que con cada procedimiento quirúrgico se logra evitar en promedio 100 nacimientos.