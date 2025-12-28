Recaudación del predial en Ramos Arizpe se incrementó 9.7 por ciento en 2025

RAMOS ARIZPE, COAH.- Durante 2025, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe consolidó una administración financieramente responsable, basada en la transparencia, la disciplina presupuestal y el fortalecimiento de los ingresos propios, lo que permitió cerrar el año con estabilidad económica y continuidad en programas, obras y servicios públicos.

Gracias a este manejo ordenado de los recursos, el municipio obtuvo reconocimiento a nivel nacional por su solidez crediticia, posicionándose como un ente confiable y con capacidad de pago, condición clave para el desarrollo sostenido y la planeación de largo plazo.

En este contexto, la recaudación del impuesto predial registró un incremento del 9.7 por ciento, reflejo de la confianza ciudadana y de las estrategias implementadas por la administración para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

“Estos resultados demuestran que cuando se administra con responsabilidad y transparencia, los recursos alcanzan para más obras, más programas y mejores servicios para la gente”, destacó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, al subrayar que las finanzas sanas son la base del desarrollo ordenado del municipio.

DISCIPLINA PRESUPUESTAL Y PRIORIDADES SOCIALES

Los ingresos municipales permitieron ejercer un presupuesto orientado de manera prioritaria a la obra pública, el fortalecimiento de los servicios municipales y la operación de programas sociales, además de garantizar el pago oportuno de la nómina y el cumplimiento responsable de los compromisos con proveedores.

Este ejercicio financiero se realizó bajo criterios de austeridad, eficiencia y uso responsable del gasto público, lo que contribuyó a mantener el equilibrio presupuestal y a evitar endeudamientos innecesarios.

El tesorero municipal, Francisco Solís Rodríguez, destacó que la administración logró mejorar las calificaciones crediticias gracias al uso eficiente y transparente de los recursos. En particular, señaló el aumento otorgado por Moody’s, que elevó la evaluación de Baa1.mx a A3.mx, así como la mejora de HR Ratings, que pasó de HR A- a HR A, ambas con perspectiva estable.

Estas evaluaciones, subrayó, consolidan a Ramos Arizpe como un municipio confiable, solvente y con capacidad de pago, factores que fortalecen su atractivo para la inversión y la gestión de proyectos de infraestructura.

TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

De manera paralela, la administración municipal reforzó los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, así como la modernización administrativa, garantizando el acceso a la información pública y fortaleciendo la confianza de la ciudadanía en el manejo de los recursos.

Con estos resultados, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe refrendó su compromiso de mantener finanzas sanas, fortalecer la gobernanza y seguir impulsando un crecimiento ordenado que se traduzca en mejor calidad de vida para las familias del municipio.