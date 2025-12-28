Coahuila mantiene zonas libres de plagas del algodón

Con el objetivo de avanzar en la erradicación del picudo del algodonero (Anthonomus grandis Boheman) en el noreste del País y mantener a México libre del gusano rosado (Pectinophora gossypiella), los gobiernos de México y de Estados Unidos acordaron dar continuidad y reforzar en 2026 las acciones del Programa Binacional, en beneficio directo de las y los productores de ambos países.

Durante la reunión anual del Programa, celebrada en Chihuahua, Chihuahua, funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informaron que, a lo largo de 2025, se implementaron medidas preventivas en 68 mil 508 hectáreas de algodón ubicadas en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila y Tamaulipas.

Como parte de las labores de monitoreo, personal técnico del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) colocó 3 mil 477 trampas específicas para la detección del gusano rosado, mismas que fueron inspeccionadas en más de 41 mil ocasiones en las entidades participantes.

De manera paralela, se instalaron 5 mil 764 trampas para el monitoreo del picudo del algodonero, las cuales fueron revisadas 134 mil 268 veces, lo que permitió contar con información precisa y oportuna sobre la presencia de la plaga.

De acuerdo con los resultados del programa, no se registraron capturas de gusano rosado, por lo que el 100 por ciento del territorio nacional continúa libre de esta plaga. En el caso del picudo del algodonero, las capturas se limitaron a algunos predios del norte de Tamaulipas y de la Región Lagunera, sin que se reportaran afectaciones generalizadas.