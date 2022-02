Rechaza 1 mdp como reparación tras ser torturado por policías

Tras los hechos de tortura y lesiones que sufrió el abogado César García Diosdado en manos de elementos de Policía Civil Coahuila durante el año anterior, se hizo el ofrecimiento de un pago por 1 millón de pesos como reparación del daño hacia el litigante.

Héctor Javier Liñán, representante legal del afectado, informó en una entrevista que se negaron rotundamente a aceptar esta oferta, ya que se apoyaron con un Juez Federal de Distrito para cambiar el amparo por un proceso penal para que se aplique sanción penal por el delito de tortura y lesiones y además a reparación de daño.

Afirmó que los elementos buscan liberarse de la cárcel “y eso no lo vamos a permitir”, mencionó.

Fue la madrugada del 21 de agosto de 2021 cuando el abogado García Diosdado y Nazario Peña Zamora (ya fallecido) fueron golpeados, privados de su libertad y torturados por elementos de la corporación encabezados por el comandante regional de nombre Jesús Trejo, o al menos así lo denunciaron ante las autoridades.

Desde ese día, los litigantes afirman que la Fiscalía General del Estado no ha actuado como debería, no ha detenido a ninguno de los involucrados, quienes únicamente fueron dados de baja, pero no castigados por el delito, por ello se espera que la autoridad federal actúe.