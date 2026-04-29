Escándalo en Cinépolis Saltillo: red de robos, reciclaje y acoso laboral termina en tribunales; vinculan a ex empleados

La audiencia se desarrolló durante la tarde de este miércoles. El juez autorizó un plazo de dos meses para la investigación complementaria y se impusieron medidas cautelares de no privación de la libertad; sin embargo, deberán presentarse de forma periódica ante el juzgado y les fue prohibido convivir, acercarse o comunicarse con personas involucradas, como víctimas, ofendidos o testigos.

El juez Jesús Alfredo Herrera Ibarra dictó auto de vinculación a proceso contra Sarah, Raúl y Erick por el delito de amenazas, bajo la causa penal 0805/2026.

En testimonios de trabajadores y extrabajadores de la empresa de cine Cinépolis, de Plaza Patio en Saltillo, se indicó temor por parte de este personal.

‘RECICLAN’ VASOS Y CHAROLAS

Un extrabajador indicó a este medio que, desde el año 2023, observaron que las personas señaladas realizaban el reciclaje de vasos de refresco, palomitas, charolas de nachos y café para usarlos en nuevas ventas.

“Los rellenaban y vendían nuevamente a los clientes para quedarse con el dinero en efectivo sin afectar el inventario del sistema”, aseguró.

El extrabajador indicó que al negarse a realizar estas acciones sufrían acoso laboral.

Fueron los empleados encargados de la limpieza quienes denunciaron estas acciones.

“Los clientes llegaron a reclamar por recibir canastas de palomitas manchadas con salsa de ventas anteriores, y también porque había ratas”, dijo.