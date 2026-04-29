Escándalo en Cinépolis Saltillo: red de robos, reciclaje y acoso laboral termina en tribunales; vinculan a ex empleados

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Saltillo
/ 29 abril 2026
    Escándalo en Cinépolis Saltillo: red de robos, reciclaje y acoso laboral termina en tribunales; vinculan a ex empleados
    Tres empleados de una empresa de cine fueron vinculados a proceso por amenazas, mientras extrabajadores revelaron presuntas prácticas irregulares, acoso laboral y represalias que mantienen bajo escrutinio el caso. ARCHIVO

Extrbajadores del complejo cinematográfico denunciaron presuntas irregularidades laborales, reciclaje de productos para reventa y actos de intimidación contra personal que se negó a participar

El juez Jesús Alfredo Herrera Ibarra dictó auto de vinculación a proceso contra Sarah, Raúl y Erick por el delito de amenazas, bajo la causa penal 0805/2026.

La audiencia se desarrolló durante la tarde de este miércoles. El juez autorizó un plazo de dos meses para la investigación complementaria y se impusieron medidas cautelares de no privación de la libertad; sin embargo, deberán presentarse de forma periódica ante el juzgado y les fue prohibido convivir, acercarse o comunicarse con personas involucradas, como víctimas, ofendidos o testigos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/investigan-a-gerentes-de-cinepolis-por-robo-y-danos-en-saltillo-OE20248143

En testimonios de trabajadores y extrabajadores de la empresa de cine Cinépolis, de Plaza Patio en Saltillo, se indicó temor por parte de este personal.

‘RECICLAN’ VASOS Y CHAROLAS

Un extrabajador indicó a este medio que, desde el año 2023, observaron que las personas señaladas realizaban el reciclaje de vasos de refresco, palomitas, charolas de nachos y café para usarlos en nuevas ventas.

“Los rellenaban y vendían nuevamente a los clientes para quedarse con el dinero en efectivo sin afectar el inventario del sistema”, aseguró.

El extrabajador indicó que al negarse a realizar estas acciones sufrían acoso laboral.

Fueron los empleados encargados de la limpieza quienes denunciaron estas acciones.

“Los clientes llegaron a reclamar por recibir canastas de palomitas manchadas con salsa de ventas anteriores, y también porque había ratas”, dijo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/por-estrategia-comercial-volaris-reprograma-inicio-de-vuelos-saltillo-guadalajara-FC20337147

Además de denunciar sobrecarga de trabajo por limpiar doce salas entre dos personas en tiempo récord y despidos injustificados, este caso llamó la atención de medios de comunicación porque uno de los empleados denunció públicamente que su carro fue incendiado a manera de represalia.

Será dentro de dos meses cuando se lleve a cabo el juicio oral donde se determine si tienen o no responsabilidad.

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