Escándalo en Cinépolis Saltillo: red de robos, reciclaje y acoso laboral termina en tribunales; vinculan a ex empleados
Extrbajadores del complejo cinematográfico denunciaron presuntas irregularidades laborales, reciclaje de productos para reventa y actos de intimidación contra personal que se negó a participar
El juez Jesús Alfredo Herrera Ibarra dictó auto de vinculación a proceso contra Sarah, Raúl y Erick por el delito de amenazas, bajo la causa penal 0805/2026.
La audiencia se desarrolló durante la tarde de este miércoles. El juez autorizó un plazo de dos meses para la investigación complementaria y se impusieron medidas cautelares de no privación de la libertad; sin embargo, deberán presentarse de forma periódica ante el juzgado y les fue prohibido convivir, acercarse o comunicarse con personas involucradas, como víctimas, ofendidos o testigos.
En testimonios de trabajadores y extrabajadores de la empresa de cine Cinépolis, de Plaza Patio en Saltillo, se indicó temor por parte de este personal.
‘RECICLAN’ VASOS Y CHAROLAS
Un extrabajador indicó a este medio que, desde el año 2023, observaron que las personas señaladas realizaban el reciclaje de vasos de refresco, palomitas, charolas de nachos y café para usarlos en nuevas ventas.
“Los rellenaban y vendían nuevamente a los clientes para quedarse con el dinero en efectivo sin afectar el inventario del sistema”, aseguró.
El extrabajador indicó que al negarse a realizar estas acciones sufrían acoso laboral.
Fueron los empleados encargados de la limpieza quienes denunciaron estas acciones.
“Los clientes llegaron a reclamar por recibir canastas de palomitas manchadas con salsa de ventas anteriores, y también porque había ratas”, dijo.
Además de denunciar sobrecarga de trabajo por limpiar doce salas entre dos personas en tiempo récord y despidos injustificados, este caso llamó la atención de medios de comunicación porque uno de los empleados denunció públicamente que su carro fue incendiado a manera de represalia.
Será dentro de dos meses cuando se lleve a cabo el juicio oral donde se determine si tienen o no responsabilidad.