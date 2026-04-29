Miles de niñas y niños celebran su día en gran festejo en Saltillo

Miles de niñas y niños disfrutaron del festejo organizado por el Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, en una jornada llena de música, concursos y actividades recreativas con motivo del Día del Niño. El evento, que se desarrolló en un ambiente completamente familiar, contó con la participación de espectáculos como Los Chicharrines, Lore Lore, el show de Guerreras K-Pop Huntrix y los Campa Brothers, además de la presentación del grupo local Be Dance Kids, quienes animaron a las y los asistentes con bailes y dinámicas.

Durante la celebración, las niñas y los niños participaron en rifas y concursos, disfrutando de una experiencia gratuita organizada por la administración municipal. “Nos da mucho gusto que estén aquí y disfruten su festejo; sepan que en el Gobierno Municipal las niñas y los niños saltillenses siempre serán una prioridad porque son el presente y el futuro de nuestra ciudad”, expresó el alcalde Javier Díaz. Además de los espectáculos, el evento incluyó módulos de servicios integrales de salud, puntos de hidratación y un espacio inclusivo para niñas y niños con discapacidad. Asimismo, se llevó a cabo “La Ruta Más Creativa”, con actividades de arte urbano que fomentaron la participación y creatividad de los menores.

Para garantizar la seguridad de las familias, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana desplegó elementos preventivos, personal de tránsito para agilizar la circulación en calles aledañas y un módulo de proximidad. De igual manera, cuadrillas de limpieza realizaron labores antes, durante y después del evento, con el fin de mantener en óptimas condiciones el espacio. Al festejo asistieron regidoras, regidores y titulares de diversas dependencias municipales, quienes acompañaron a las familias en esta celebración dedicada a la niñez saltillense.

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