Miles de niñas y niños celebran su día en gran festejo en Saltillo

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Saltillo
/ 29 abril 2026
    Miles de niñas y niños celebran su día en gran festejo en Saltillo
    Hubo espectáculos como Los Chicharrines, Lore Lore y Guerreras K-Pop Huntrix. CORTESÍA

Las y los asistentes disfrutaron rifas, concursos y presentaciones artísticas

Miles de niñas y niños disfrutaron del festejo organizado por el Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, en una jornada llena de música, concursos y actividades recreativas con motivo del Día del Niño.

El evento, que se desarrolló en un ambiente completamente familiar, contó con la participación de espectáculos como Los Chicharrines, Lore Lore, el show de Guerreras K-Pop Huntrix y los Campa Brothers, además de la presentación del grupo local Be Dance Kids, quienes animaron a las y los asistentes con bailes y dinámicas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/con-despensas-servicios-y-festejo-infantil-gobierno-de-saltillo-fortalece-a-familias-rurales-EG20261858

Durante la celebración, las niñas y los niños participaron en rifas y concursos, disfrutando de una experiencia gratuita organizada por la administración municipal.

“Nos da mucho gusto que estén aquí y disfruten su festejo; sepan que en el Gobierno Municipal las niñas y los niños saltillenses siempre serán una prioridad porque son el presente y el futuro de nuestra ciudad”, expresó el alcalde Javier Díaz.

Además de los espectáculos, el evento incluyó módulos de servicios integrales de salud, puntos de hidratación y un espacio inclusivo para niñas y niños con discapacidad. Asimismo, se llevó a cabo “La Ruta Más Creativa”, con actividades de arte urbano que fomentaron la participación y creatividad de los menores.

$!El Alcalde acudió al festejo que fue gratuito y en un ambiente familiar.
El Alcalde acudió al festejo que fue gratuito y en un ambiente familiar. CORTESÍA

Para garantizar la seguridad de las familias, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana desplegó elementos preventivos, personal de tránsito para agilizar la circulación en calles aledañas y un módulo de proximidad.

De igual manera, cuadrillas de limpieza realizaron labores antes, durante y después del evento, con el fin de mantener en óptimas condiciones el espacio.

Al festejo asistieron regidoras, regidores y titulares de diversas dependencias municipales, quienes acompañaron a las familias en esta celebración dedicada a la niñez saltillense.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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