Rechaza PRI apropiación de las Afores por parte del Gobierno Federal

El PRI votará en contra de crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar porque el Gobierno Federal se estaría apropiando de recursos privados en las cuentas de las Afores, no hay claridad en el manejo e integración del Fondo, ni certeza de viabilidad, ni seguridad financiera y los trabajadores no han sido consultados.

El diputado federal Tereso Medina Ramírez, también Secretario General Adjunto de la CTM Nacional, advirtió que se trata de un “robo en despoblado”, y este lunes, en la discusión y votación de dictamen en la Cámara de Diputados, le corresponderá presentar la postura del tricolor en este sentido.

“El PRI no le dará la espalda a los trabajadores. No hay un mecanismo claro en el manejo de la Pensión del Bienestar, por eso el PRI votará en contra; también votaremos en contra, porque se trata de confiscar cerca de 10 millones de cuentas que equivalen a una cantidad de 40 mil millones de pesos; no se ha dicho en qué van a parar esos recursos, cómo se van a manejar”.

“Como ya no hay dinero en las reservas, recordemos que terminaron con los fideicomisos, no vaya a ser que este dinero lo quieran para financiar las obras faraónicas como es el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o el proyecto de la refinería Dos Bocas, proyectos fallidos a los que les han inyectado muchos miles de millones de pesos y no han obtenido los resultados esperados”,

Además, a Morena se le olvida que los recursos de las Afores son privados, no públicos, es decir, les pertenecen a los trabajadores, quienes no han sido consultados para autorizar al Gobierno Federal a que administre ese dinero.

“El Gobierno no puede manejar ni administrar un recurso que no le corresponde, por eso vamos a votar en contra, vamos a defender el patrimonio de los trabajadores. Al ser un recurso de los trabajadores como un derecho privado, al confiscarse las cuentas no reclamadas, que son más de 10 millones, en automático, este Gobierno deja en la orfandad a los beneficiarios, las viudas, los hijos, que no tendrán derecho a reclamar la pensión”.

“Otro tema importante: muchas de las cuentas son de trabajadores migrantes que se fueron a Estados Unidos a laborar y por razones de migración, no pueden regresar al país para analizar su pensión. Otra gran cantidad de pensiones no reclamadas, también corresponde a las viudas que no podrán reclamar ese dinero”.

Las organizaciones sindicales como la CTM y la CROC, entre otras, rechazan la iniciativa del Fondo de Pensiones para el Bienestar, dado que centraliza los recursos de las pensiones bajo el control del Estado Mexicano, lo que comprometería la autonomía y seguridad financiera para el retiro de los trabajadores y no hay mecanismos claros para la devolución de los ahorros, en caso de ser reclamados y no hay certeza de que el Fondo sea viable, con riesgo para las pensiones de jubilados y futuras generaciones de trabajadores.