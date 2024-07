Recibirá Coahuila 674 kilómetros de líneas de transmisión de energía

En los próximos años, Coahuila será el segundo estado que más inversión va a recibir en nuevas líneas de transmisión por parte de la Comisión Federal de Electricidad, con 674 kilómetros, lo que en realidad es nada por lo extenso del territorio.

Además, se contempla un “megaproyecto”, con la construcción de 6 obras de líneas de transmisión de 115 kilowatts de alta tensión en una longitud de 44 kilómetros en línea y de 44.19 kilómetros en circuito para la Región Laguna, a fin de que puedan consumir la energía en esa zona del estado. Las obras estarían terminadas en el 2028.

Jorge Arrambide Montemayor, presidente del Comité Técnico Nacional de Energía del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, cuestionó que el Gobierno Federal invierta poco recurso en construcción de subestaciones y nuevas líneas de transmisión.

Destacó que la Constitución refiere que el servicio público de transmisión y distribución está reservado para el Estado y no puede concesionarse a particulares, sin embargo, se puede asociar con el sector privado, como también lo permite la Ley de Energía Eléctrica, pero el gobierno no lo hace, no obstante que hay muchos particulares, incluyendo Coahuila, que desean invertir en el mercado eléctrico.

Agregó que hay inversionistas, expertos y asesores privados que cuentan con millones de dólares para construir y operar una subestación o dos para abastecer a los parques industriales. “Cada subestación cuesta alrededor de 150 mdd, inversión que se recupera con el cobro que se hace a las empresas, las cuales pagan la energía a un costo menor”.

“Lo atractivo para una empresa, es que tienen un monopolio acordado para vender energía eléctrica, se tiene una nueva forma de negocio y van a tener 20 o 30 años vendiendo energía, eso está funcionando muy bien. Aquí en Coahuila conozco al menos tres parques industriales muy grandes que lo están haciendo, en Nuevo León tenemos como unos ocho”.

“Esta es la solución para que puedan instalarse las empresas y que no se nos vayan a otros estados”.

Señaló que vienen buenos años para Coahuila en instalación de empresas y generación de empleo, el problema es que la CFE no invierte lo suficiente en redes de trasmisión, por eso el costo de KVA para la industria se incrementó de 250 dólares a entre 400 y 600 dólares, como ocurre en Coahuila y Nuevo León, pero en otros estados es más costoso, como en Querétaro que aumentó a mil 200, lo que desalienta la inversión de empresas.