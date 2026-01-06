Reconoce Ayuntamiento de Arteaga la labor de enfermeras y enfermeros en su día

    La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores encabezó el desayuno conmemorativo por el Día Internacional de la Enfermera y el Enfermero. FOTO: CORTESÍA

Como parte del reconocimiento, el Ayuntamiento de Arteaga realizó una entrega simbólica de chamarras y reiteró su compromiso de mejorar las condiciones laborales del personal de las clínicas municipales

ARTEAGA, COAH.- En el marco del Día Internacional de la Enfermera y el Enfermero, el Ayuntamiento de Arteaga realizó un desayuno de reconocimiento para honrar la vocación, entrega y compromiso del personal de enfermería que diariamente contribuye al cuidado de la salud de la población.

$!Autoridades municipales convivieron con enfermeras y enfermeros del municipio durante el evento.
Autoridades municipales convivieron con enfermeras y enfermeros del municipio durante el evento. FOTO: CORTESÍA

El evento se llevó a cabo en el Centro Social Arteaga y fue encabezado por la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores, quien destacó la importancia del trabajo que realizan las enfermeras y enfermeros, una labor que muchas veces no es valorada en su justa dimensión, pero que resulta fundamental en los momentos más complejos para las familias.

Durante su mensaje, la Presidenta Municipal reconoció que fue en situaciones extremas, como la pandemia por Covid-19, cuando la sociedad dimensionó con mayor claridad la entrega, el profesionalismo y la valentía del personal de salud que se mantuvo en la primera línea de atención.

Sánchez Flores señaló que este desayuno representa una muestra simbólica del agradecimiento que la comunidad arteaguense tiene hacia quienes han hecho del cuidado de los demás una vocación de vida, y reiteró el compromiso de su Administración de seguir respaldando y dignificando la labor del sector salud con acciones concretas.

En ese sentido, informó que el Ayuntamiento continúa fortaleciendo las condiciones laborales del personal de las clínicas municipales. Recordó que el año pasado se avanzó en uniformes y el equipamiento del personal, y anunció que este 2026 se realizará nuevamente la entrega de uniformes y chamarras, como parte del reconocimiento permanente a su trabajo.

$!Reconoce Ayuntamiento de Arteaga la labor de enfermeras y enfermeros en su día

Asimismo, dio a conocer que próximamente se inaugurará el segundo piso de las clínicas municipales en la cabecera y en San Antonio de las Alazanas, un proyecto que busca no sólo ampliar la atención médica, sino también mejorar la calidad de vida y los espacios de trabajo del personal de salud.

En el presídium estuvieron presentes autoridades municipales y de salud, entre ellos el Director Municipal de Salud, Héctor Torres Peña, así como integrantes del Republicano Ayuntamiento y de la Comisión de Salud.

Como parte del evento, se realizó una entrega simbólica de chamarras y se convivió con las y los asistentes en un ambiente de cercanía y gratitud.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Arteaga refrenda su reconocimiento permanente al personal de enfermería, considerado un pilar fundamental del sistema de salud y un ejemplo de servicio, humanidad y compromiso social.

