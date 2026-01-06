Atención Saltillo: anuncian cierre parcial de calle Hidalgo por evento de Rosca de Reyes

Saltillo
/ 6 enero 2026
    Atención Saltillo: anuncian cierre parcial de calle Hidalgo por evento de Rosca de Reyes
    La calle Hidalgo permanecerá cerrada parcialmente este 6 de enero por celebración del Día de Reyes en Plaza de Armas. FOTO: ARCHIVO

Elementos de Tránsito supervisarán la zona durante el cierre para garantizar la seguridad de los peatones durante la Rosca de Reyes

La Subdirección de Tránsito de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que este martes 6 de enero, a partir de las 13:30 horas, se realizará un cierre parcial de la calle Hidalgo, entre Ramos y Aldama, en el centro de Saltillo.

TE PUEDE INTERESAR: Salud Coahuila refuerza vigilancia ante regreso a clases y frentes fríos

$!La circulación sobre Hidalgo se reactivará al concluir el evento.
La circulación sobre Hidalgo se reactivará al concluir el evento. IMAGEN: CORTESÍA

Zulema Banda Alemán, titular de la Subdirección, detalló que la medida tiene como objetivo garantizar la seguridad peatonal de las y los asistentes al tradicional evento de la Rosca de Reyes que se llevará a cabo en la Plaza de Armas.

El evento iniciará a las 17:00 horas y, al concluir, la circulación sobre Hidalgo se reactivará de manera normal. La funcionaria precisó que el resto de las vialidades en la Zona Centro operará con normalidad durante el cierre parcial.

Banda Alemán pidió a los automovilistas utilizar vías alternas y conducir con precaución para evitar accidentes y congestión vial mientras dure la medida preventiva.

Temas


Rosca De Reyes
Vialidad

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Secuestrada

Secuestrada
true

México, la joya de la corona en el desmantelamiento de la narcopolítica latinoamericana
true

POLITICÓN: Sheinbaum responde a crisis del gusano barrenador con recursos insuficientes frente a pérdidas millonarias
Trump anuncia funcionarios de EU que se encargarán de Venezuela

Trump anuncia funcionarios de EU que se encargarán de Venezuela
En panaderías tradicionales como La Crema, la elaboración artesanal de la Rosca de Reyes se mantiene fiel a recetas transmitidas por generaciones.

Rosca de Reyes: una tradición que se hornea desde hace décadas en Saltillo
En la temporada actual de la LMP, Ramón Ríos finalizó con promedio de bateo de .327 con los Tomateros de Culiacán.

Ramón Ríos se une a Saraperos de Saltillo en cambio con Alejandro Tovalín
En diciembre de 2023, Ethan Dallas envió un mensaje a su madre, Becca Dallas, diciéndole que algo le preocupaba.

Un niño hizo un amigo en Roblox. Su relación era siniestra
El presidente Donald Trump ha asumido el control de Venezuela en conjunto con personajes del chavismo que se mantuvieron cerca de Maduro.

Con Venezuela, Trump abre una nueva era de riesgo para Estados Unidos