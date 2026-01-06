Atención Saltillo: anuncian cierre parcial de calle Hidalgo por evento de Rosca de Reyes

La Subdirección de Tránsito de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que este martes 6 de enero, a partir de las 13:30 horas, se realizará un cierre parcial de la calle Hidalgo, entre Ramos y Aldama, en el centro de Saltillo.

Zulema Banda Alemán, titular de la Subdirección, detalló que la medida tiene como objetivo garantizar la seguridad peatonal de las y los asistentes al tradicional evento de la Rosca de Reyes que se llevará a cabo en la Plaza de Armas.

El evento iniciará a las 17:00 horas y, al concluir, la circulación sobre Hidalgo se reactivará de manera normal. La funcionaria precisó que el resto de las vialidades en la Zona Centro operará con normalidad durante el cierre parcial.

Banda Alemán pidió a los automovilistas utilizar vías alternas y conducir con precaución para evitar accidentes y congestión vial mientras dure la medida preventiva.