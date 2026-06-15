Reconocen a la UAdeC por liderazgo nacional en mentoría infantil durante encuentro Peraj 2026

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Coahuila
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    Reconocen a la UAdeC por liderazgo nacional en mentoría infantil durante encuentro Peraj 2026
    La UAdeC fue reconocida en la Reunión Nacional Peraj 2026 por el impacto y alcance de su programa de mentoría universitaria. CORTESÍA

La institución fue distinguida por su innovación y alcance, mientras su rector recibió un galardón por impulsar el acompañamiento educativo

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) fue distinguida con dos importantes reconocimientos durante la Reunión Nacional Peraj 2026, celebrada en la Universidad Autónoma de Querétaro, al consolidarse como una de las instituciones con mayor impacto en la implementación de este programa de acompañamiento para niñas y niños en situación de vulnerabilidad.

La máxima casa de estudios coahuilense recibió el galardón “Por mejor iniciativa Peraj”, mientras que su rector, Octavio Pimentel Martínez, fue reconocido como “Aliado destacado Peraj” por su respaldo al fortalecimiento de este modelo de mentoría universitaria enfocado en el desarrollo integral de las infancias.

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Uno de los factores que motivó la distinción fue que la UAdeC registró el mayor número de binomios mentor–participante de toda la Red Peraj en México. Tan solo durante el semestre enero-junio de 2026, el programa benefició a 188 niñas y niños con el acompañamiento de 100 estudiantes universitarios que fungieron como mentores.

$!La Reunión Nacional Peraj 2026 fue llevada a cabo en la Universidad Autónoma de Querétaro.
La Reunión Nacional Peraj 2026 fue llevada a cabo en la Universidad Autónoma de Querétaro. CORTESÍA

En representación de la institución acudieron los alumnos Enrique Aldaír Canizalez, de la Facultad de Educación, Ciencias y Humanidades, así como José Eduardo González y Rafael Valadez, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, además del responsable del Programa Peraj-UAdeC, Rafael Valadez, quienes recibieron las distinciones otorgadas durante el encuentro nacional.

La reunión también incluyó mesas de diálogo sobre estrategias de mentoría, conferencias especializadas e intercambio de experiencias entre representantes de 18 universidades del país, con el propósito de fortalecer las herramientas de acompañamiento y ampliar el impacto social del programa.

$!Con 188 niñas y niños atendidos y 100 mentores universitarios, la institución registró el mayor número de binomios de la Red Peraj en México durante el semestre enero-junio de 2026.
Con 188 niñas y niños atendidos y 100 mentores universitarios, la institución registró el mayor número de binomios de la Red Peraj en México durante el semestre enero-junio de 2026. CORTESÍA

Peraj “Inspirando futuros” es un esquema de mentoría en el que estudiantes universitarios acompañan a alumnas y alumnos de nivel primaria para fortalecer su autoestima, hábitos de estudio, habilidades socioemocionales y desarrollo académico. A través de esta relación, los mentores se convierten en referentes positivos que contribuyen a ampliar las expectativas educativas y personales de las infancias participantes.

Además de fomentar el crecimiento integral de niñas y niños, el programa busca reducir los factores asociados al abandono escolar mediante un acompañamiento cercano que fortalece la confianza, el desempeño académico y la construcción de proyectos de vida.

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