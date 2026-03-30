Reconocen a policías destacados en Ramos Arizpe por su desempeño y compromiso

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Coahuila
/ 30 marzo 2026
    Reconocen a policías destacados en Ramos Arizpe por su desempeño y compromiso
    El alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezó la entrega de reconocimientos a elementos destacados de Seguridad Pública. CORTESÍA

Municipio impulsa estímulos e incentivos institucionales para fortalecer corporación preventiva y destacar resultados operativos en beneficio ciudadano

RAMOS ARIZPE, COAH.- Como parte de una política integral orientada al fortalecimiento institucional, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reconoció el desempeño sobresaliente de elementos de Seguridad Pública a través del programa “Policía del mes”, correspondiente al primer bimestre del año.

Durante la ceremonia, encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, se distinguió la labor de oficiales que han demostrado disciplina, eficacia operativa y compromiso con la protección de la ciudadanía.

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Acompañado por el secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías, así como por el director de Seguridad Pública Municipal, Rolando Álvarez Flores, el Edil hizo entrega de reconocimientos y estímulos económicos a los agentes seleccionados.

En esta ocasión, los galardonados fueron Linda Patricia Quiroz Pérez y Eduardo Javier Rodríguez Pruneda, quienes destacaron por sus resultados en campo y su vocación de servicio dentro de la corporación.

RECONOCIMIENTO COMO EJE DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

El alcalde subrayó que su administración mantiene una estrategia permanente para dignificar la labor policial, no solo mediante la dotación de equipamiento y capacitación continua, sino también a través del reconocimiento público al mérito.

$!Eduardo Javier Rodríguez Pruneda recibió estímulos por su desempeño operativo.
Eduardo Javier Rodríguez Pruneda recibió estímulos por su desempeño operativo. CORTESÍA

“En Ramos Arizpe la seguridad es una tarea diaria que depende del profesionalismo de nuestras y nuestros elementos. Por ello, además de exigir resultados, es fundamental valorar su entrega, disciplina y compromiso con la sociedad”, expresó.

El programa “Policía del mes” forma parte de un esquema de incentivos que busca elevar la moral, fomentar la excelencia operativa y consolidar una corporación más eficiente y cercana a la población.

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