Rector de la UAdeC acusa trato desigual en asignación de recursos federales

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    Rector de la UAdeC acusa trato desigual en asignación de recursos federales
    El rector Octavio Pimentel Martínez aseguró que la UAdeC recibió menos recursos federales y cuestionó los criterios de distribución del presupuesto para las universidades públicas. ARCHIVO

Octavio Pimentel señaló que la Federación rechazó una solicitud de recursos extraordinarios para la universidad y cuestionó la diferencia en la distribución del Fondo de Aportaciones Múltiples entre instituciones públicas

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Octavio Pimentel Martínez, afirmó que la institución enfrenta un trato desigual por parte del Gobierno Federal, luego de que le fueran negados recursos extraordinarios y recibiera una asignación menor del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en comparación con el año pasado, pero sobre todo con otras universidades públicas del país.

El rector explicó que la universidad presentó un proyecto para solicitar 60 millones de pesos en recursos adicionales, atendiendo una convocatoria de la Subsecretaría de Educación Superior y de la Dirección General de Educación Superior Universitaria; sin embargo, la petición fue rechazada.

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“Acuérdense que nos bajaron sin darnos ninguna información adicional el recurso que nos asignaron vía FAM. Hicimos una solicitud de recursos adicionales a petición de la Subsecretaría de Educación Superior y de la Dirección General de Educación Superior y nos hicieron ir, hacer un proceso, un proyecto, hacer la solicitud... y al final de cuentas te niegan el recurso”, declaró.

Pimentel Martínez cuestionó los criterios utilizados para distribuir los recursos federales y puso como ejemplo a la Universidad de Guadalajara, ‘Alma Mater’ del subsecretario de Educación Superior de México, Ricardo Villanueva Lomelí que, dijo, recibió alrededor de 200 millones de pesos del FAM, mientras que la UAdeC obtendrá aproximadamente 17 millones de pesos, 80% menos que en el 2025.

El rector sostuvo que la falta de financiamiento limita la posibilidad de ampliar la oferta educativa, incrementar la matrícula, contratar docentes, fortalecer la capacitación del personal académico e impulsar proyectos de investigación.

A pesar de ello, aseguró que la universidad mantendrá su crecimiento e informó que durante este año tendrá incremento de alrededor del 2.6 por ciento en la matrícula, lo que representa entre mil 200 y mil 300 estudiantes más, sin aumentar la nómina.

Pimentel Martínez señaló que parte de los recursos propios de la institución se destinan a cubrir el déficit del sistema de pensiones, situación que, afirmó, reduce la capacidad de inversión en proyectos académicos y de infraestructura.

“Creo que la Universidad Autónoma de Coahuila por parte de la Federación no ha sido tratada con la objetividad que merece”, expresó.

Finalmente, indicó que la institución continuará gestionando recursos ante el Gobierno Federal y llamó a que la asignación del presupuesto para las universidades públicas se realice con base en indicadores de desempeño y resultados, bajo criterios equitativos para todas las instituciones.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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