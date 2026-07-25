¡Felicidades, Saltillo! ‘Hay que sentirnos orgullosos y orgullosas de la ciudad’: Javier Díaz

¡Felicidades, Saltillo! ‘Hay que sentirnos orgullosos y orgullosas de la ciudad’: Javier Díaz

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por Vanguardia

La historia construida durante generaciones por miles de familias, las condiciones de seguridad, tranquilidad y calidad de vida distinguen a la capital coahuilense que celebra 449 años de su fundación

Saltillo
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Con un llamado a reconocer la historia y el esfuerzo de quienes han construido la ciudad a lo largo de generaciones, el alcalde Javier Díaz González afirmó que el orgullo por Saltillo se encuentra en el trabajo cotidiano de sus habitantes y en la identidad que han formado miles de familias a través de los años.

Durante la verbena popular realizada en el Mirador de Saltillo para recibir el 449 aniversario de la fundación, el edil señaló que la ciudad es resultado de la participación de miles de saltillenses que, desde distintos espacios, han contribuido a su crecimiento.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/con-verbena-y-homenajes-arranco-la-recta-final-de-los-festejos-por-el-449-aniversario-de-saltillo-HF22413895
$!Considerado el origen de Saltillo, el Ojo de Agua es uno de los principales símbolos del patrimonio histórico de la ciudad.
Considerado el origen de Saltillo, el Ojo de Agua es uno de los principales símbolos del patrimonio histórico de la ciudad. OMAR SAUCEDO

“Hay que sentirnos orgullosos y orgullosas de la ciudad en la que vivimos”, expresó ante las familias reunidas en el festejo.

El edil destacó que una de las características que permiten fortalecer ese sentido de pertenencia es la posibilidad de realizar actividades públicas en un ambiente de tranquilidad y convivencia familiar.

Señaló que Saltillo continúa posicionándose como una de las ciudades con mejores condiciones para vivir y que esto es resultado del trabajo coordinado entre autoridades y ciudadanía.

El alcalde resaltó también la importancia de mantener la colaboración entre el Gobierno Municipal y el Gobierno Estatal para atender los retos de la ciudad y continuar impulsando su desarrollo.

“Saltillo es una gran ciudad y hay que seguir trabajando todos los días para seguir construyendo la grandeza de esta bendita tierra”, expresó.

La celebración inició con una verbena popular en el Mirador, donde las familias disfrutaron de música y antojitos. Minutos antes de la medianoche, los asistentes participaron en la cuenta regresiva para recibir el 25 de julio, día en que se conmemora la fundación de Saltillo.

$!Un espectáculo de fuegos artificiales iluminó el cielo del Mirador como parte de la celebración por el aniversario de Saltillo.
Un espectáculo de fuegos artificiales iluminó el cielo del Mirador como parte de la celebración por el aniversario de Saltillo. OMAR SAUCEDO

Posteriormente, la cantante Dayan García, de la Ópera de Saltillo, acompañada por el Mariachi Sol de América, interpretó las tradicionales Mañanitas para la ciudad, mientras un espectáculo de fuegos artificiales iluminó el cielo del Mirador.

Al finalizar, autoridades realizaron el corte de un pastel que fue compartido con los asistentes y continuó la convivencia con alimentos para las familias que acudieron a la celebración.

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