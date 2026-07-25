¡Felicidades, Saltillo! ‘Hay que sentirnos orgullosos y orgullosas de la ciudad’: Javier Díaz

Durante la verbena popular realizada en el Mirador de Saltillo para recibir el 449 aniversario de la fundación, el edil señaló que la ciudad es resultado de la participación de miles de saltillenses que, desde distintos espacios, han contribuido a su crecimiento.

Con un llamado a reconocer la historia y el esfuerzo de quienes han construido la ciudad a lo largo de generaciones, el alcalde Javier Díaz González afirmó que el orgullo por Saltillo se encuentra en el trabajo cotidiano de sus habitantes y en la identidad que han formado miles de familias a través de los años.

“Hay que sentirnos orgullosos y orgullosas de la ciudad en la que vivimos”, expresó ante las familias reunidas en el festejo.

El edil destacó que una de las características que permiten fortalecer ese sentido de pertenencia es la posibilidad de realizar actividades públicas en un ambiente de tranquilidad y convivencia familiar.

Señaló que Saltillo continúa posicionándose como una de las ciudades con mejores condiciones para vivir y que esto es resultado del trabajo coordinado entre autoridades y ciudadanía.

El alcalde resaltó también la importancia de mantener la colaboración entre el Gobierno Municipal y el Gobierno Estatal para atender los retos de la ciudad y continuar impulsando su desarrollo.

“Saltillo es una gran ciudad y hay que seguir trabajando todos los días para seguir construyendo la grandeza de esta bendita tierra”, expresó.

La celebración inició con una verbena popular en el Mirador, donde las familias disfrutaron de música y antojitos. Minutos antes de la medianoche, los asistentes participaron en la cuenta regresiva para recibir el 25 de julio, día en que se conmemora la fundación de Saltillo.