Reforzará Ramos Arizpe seguridad con nuevas casetas móviles y compra de armamento Glock

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    Reforzará Ramos Arizpe seguridad con nuevas casetas móviles y compra de armamento Glock
    Tomás Gutiérrez Merino, alcalde de Ramos Arizpe, impulsa la instalación de nuevas casetas móviles para reforzar la vigilancia. ARCHIVO

Ramos Arizpe prepara cinco nuevas casetas móviles y equipo para reforzar las labores de seguridad municipal

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Ayuntamiento de Ramos Arizpe mantendrá el fortalecimiento de la estrategia de seguridad pública municipal mediante la llegada de nuevos instrumentos de vigilancia, entre los que destacan cinco casetas móviles adicionales y la adquisición de equipo táctico para la corporación policial.

Así lo informó Alejandro González Farías, secretario del Ayuntamiento de Ramos Arizpe, quien señaló que estas acciones responden al compromiso de mantener índices positivos y atender las áreas de oportunidad que exige la ciudadanía en materia de vigilancia y prevención.

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“Seguimos trabajando en el tema de casetas. Es importante que el alcalde tiene anunciado también la llegada de varios de este tipo de instrumentos, no solo para seguridad pública”, explicó el funcionario municipal sobre el despliegue operativo en la localidad.

González Farías detalló que, además de mantener la caseta ubicada en la zona centro, se planifica la distribución de las nuevas unidades en puntos estratégicos. “El alcalde tiene la intención de que estén algunas, sobre todo en el poniente de la ciudad”, indicó el secretario.

En cuanto al equipamiento de los elementos de Seguridad Pública, el funcionario confirmó que el municipio se encuentra en la etapa final de los trámites para la adquisición de 10 armas cortas tipo Glock, iniciados desde el año pasado a través del Gobierno del Estado y la SEDENA.

“Estaremos pendientes si en lo que resta del año, a principios del próximo, pues ya se hace entrega al municipio de este armamento para reforzar el tema todavía de seguridad pública”, puntualizó González Farías sobre el proceso administrativo.

Asimismo, destacó que la estrategia municipal contempla el refuerzo de la comunicación directa con directivos de instituciones educativas para proteger a los estudiantes de Ramos Arizpe, sumado a la expansión continua de los grupos de redes comunitarias.

Finalmente, el secretario subrayó que las mediciones estatales y nacionales mantienen una percepción favorable para la región. “Los números siempre han sido muy positivos en las encuestas, sin embargo, el tema de seguridad pública es un área perfectible”, concluyó.

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Tomas Gutiérrez Merino

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Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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