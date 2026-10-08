Detienen al presunto responsable del crimen en la región Centro de Coahuila; advierten consecuencias legales por crear psicosis en redes

“Teníamos ya la ficha de búsqueda, lamentablemente se encuentra sin vida... pero también en cuestión de, pues, prácticamente minutos pudimos dar con el probable responsable de este homicidio”, declaró el fiscal.

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, confirmó la localización sin vida de una persona reportada como desaparecida en Monclova. Detalló que, tras el hallazgo, se logró la detención del presunto responsable en cuestión de minutos.

Fernández Montañez precisó que la investigación inicial apunta a un móvil de carácter interpersonal entre la víctima y el agresor, descartando otras hipótesis sobre el crimen.

“El móvil es un vínculo personal entre estas dos personas. Se conocieron, había un vínculo de carácter personal y que termina mal, pero pudimos dar con esta persona”, explicó sobre la relación entre los involucrados.

El funcionario aclaró que el imputado ya fue puesto a disposición de la autoridad ministerial correspondiente en la región Centro-Desierto para continuar con su proceso legal.

Por otro lado, el fiscal abordó los recientes incidentes que han generado psicosis en planteles educativos, advirtiendo que no se minimizará ningún reporte ni amenaza.

Sobre la detección de publicaciones alarmistas, informó que se detuvo a un estudiante por amenazas y otros delitos, pese a que este argumentó que “estaba jugando” y se le hizo fácil.

“No es un juego. A los jóvenes que nos están viendo, no es un juego publicar en redes sociales... hay una policía cibernética, es un delito y que seguramente va a dar con ustedes”, enfatizó el fiscal.

Finalmente, indicó que la Fiscalía mantiene supervisión en escuelas y coordinará acciones de seguridad con instituciones de educación superior para reforzar los protocolos preventivos existentes.