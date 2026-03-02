Reforzarán limpieza y movilidad en Ramos Arizpe con nuevas unidades y ordenamiento vial
El alcalde Tomás Gutiérrez anunció la llegada de camiones de basura modelo 2026 y el retiro de unidades de transporte obsoletas
El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, anunció una importante inversión en servicios primarios y un endurecimiento de las reglas para el transporte público, con el fin de mejorar la calidad de vida y la movilidad en el municipio.
“En esta semana estamos entregando dos camiones de basura completamente nuevos 2026. Estamos entregando también un sistema de basura dual, que son contenedores que vamos a estar dejando en puntos importantes”, explicó el edil.
Estos nuevos contenedores permitirán recolectar desechos de gran tamaño, como sillones o llantas, que los camiones convencionales no pueden retirar. El programa iniciará con siete unidades especiales para su recolección diaria en diversas colonias.
En materia de transporte, Gutiérrez Merino informó que el Consejo de Transporte será estricto con la modernización del servicio. “Vamos a dar algunos señalamientos donde vamos a retirar algunas unidades y donde vamos a ser muy estrictos”, sentenció.
El alcalde detalló que aproximadamente 12 unidades que no cumplen con las condiciones de la ley serán notificadas para su retiro definitivo. “El plazo vence el 31 de marzo; vamos a platicar con personas que quieran ingresar con unidades más modernas”, añadió.
Finalmente, respecto a los proyectos ferroviarios, el munícipe señaló que está a la espera de información oficial sobre el proyecto del tren Saltillo-Madero, tras sostener pláticas previas donde se gestiona la permanencia de diversos pasos a nivel.