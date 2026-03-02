Reforzarán limpieza y movilidad en Ramos Arizpe con nuevas unidades y ordenamiento vial

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, anunció una importante inversión en servicios primarios y un endurecimiento de las reglas para el transporte público, con el fin de mejorar la calidad de vida y la movilidad en el municipio.

“En esta semana estamos entregando dos camiones de basura completamente nuevos 2026. Estamos entregando también un sistema de basura dual, que son contenedores que vamos a estar dejando en puntos importantes”, explicó el edil.

