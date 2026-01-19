Reforzarán programas sociales en Coahuila; canalizarán a trabajadores de GM a bolsa de trabajo

    Gabriel Elizondo afirmó que no se dejará solos a los trabajadores despedidos de General Motors. FOTO: ESPECIAL

El programa ‘Mejora Coahuila’ proyecta beneficiar a más de 450 mil familias con apoyos alimentarios a partir de este martes

Gabriel Elizondo, encargado del programa “Mejora Coahuila”, anunció el arranque de los programas sociales para este 2026, destacando que no se dejará solos a los mil 900 trabajadores despedidos de la planta General Motors en la Región Sureste.

Respecto a la situación laboral en Ramos Arizpe, Elizondo señaló que mantienen comunicación con la Secretaría del Trabajo para reubicar a los afectados. “Se buscará en las otras empresas también que se tengan en la Región Sureste para reubicar a todos estos coahuilenses”, afirmó.

El funcionario subrayó que la estrategia estatal implica una coordinación integral para que ningún ciudadano quede desprotegido tras la pérdida de su empleo. “Aquí no se deja a nadie solo, al contrario, trabajamos en equipo”, enfatizó el titular de Mejora Coahuila.

Para quienes buscan una nueva oportunidad laboral, el canal institucional está abierto. “Toda persona que llegue y pida un empleo, bueno, lo canalizamos directamente con ellos a la bolsa de trabajo que se tiene por Coahuila”, explicó.

En cuanto a la política social, este martes inicia en Saltillo la distribución de apoyos básicos. “Estamos ya listos con el programa alimentario que se arranca el día de mañana en Saltillo, un programa alimentario con más de 450 mil familias beneficiadas”, detalló.

SIN DISTINCIÓN DE COLORES

Elizondo precisó que este esquema incluye la entrega de productos esenciales como huevo y leche para combatir la “cuesta de enero”. El objetivo es que las familias logren un ahorro significativo en sus gastos domésticos durante este primer mes del año.

Sobre la compatibilidad de los beneficios, aclaró que recibir apoyo federal no impide el acceso a los estatales. “Quienes estén recibiendo un programa federal, pueden acceder sin ningún problema a un programa estatal... un programa no está peleado con otro”, sostuvo.

La meta para 2026 es superar el alcance de años anteriores, llegando a sectores vulnerables mediante programas para personas con discapacidad y emprendedores. “Sin distinción de colores, de sabores, de partidos, aquí al contrario, se trabaja por todos los coahuilenses parejo”, finalizó.

