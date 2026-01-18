Saltillo ofrece 15% de descuento y rifa de 100 mil pesos por pago oportuno del predial

En Coahuila, el Gobierno Municipal de Saltillo reiteró el llamado a la ciudadanía para aprovechar los beneficios que se ofrecen durante el mes de enero por el pago oportuno del impuesto predial, informó la tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar.

La funcionaria recordó que durante el primer mes del año se aplica un 15 por ciento de descuento directo en el pago del predial, además de que las y los contribuyentes reciben un boleto para participar en la rifa de 10 premios de 100 mil pesos cada uno. A estos incentivos se suma un 50 por ciento de descuento en los recargos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

Álvarez Cuéllar destacó que, por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, se habilitaron diversas modalidades para facilitar el cumplimiento de esta obligación, tanto de forma presencial como a través de plataformas digitales.

“Se cuenta con múltiples alternativas para que las y los ciudadanos puedan realizar su pago de manera sencilla, ya sea acudiendo a los módulos o desde la comodidad de su hogar”, señaló la tesorera municipal.

Las cajas de la Presidencia Municipal brindan atención de lunes a viernes en un horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, así como los sábados de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde. En tanto, el módulo ubicado en el Mercado Juárez opera de lunes a sábado de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.