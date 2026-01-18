Saltillo ofrece 15% de descuento y rifa de 100 mil pesos por pago oportuno del predial
La tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, exhortó a las y los contribuyentes a aprovechar los descuentos vigentes en enero por el pago del impuesto predial
En Coahuila, el Gobierno Municipal de Saltillo reiteró el llamado a la ciudadanía para aprovechar los beneficios que se ofrecen durante el mes de enero por el pago oportuno del impuesto predial, informó la tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar.
La funcionaria recordó que durante el primer mes del año se aplica un 15 por ciento de descuento directo en el pago del predial, además de que las y los contribuyentes reciben un boleto para participar en la rifa de 10 premios de 100 mil pesos cada uno. A estos incentivos se suma un 50 por ciento de descuento en los recargos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.
Álvarez Cuéllar destacó que, por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, se habilitaron diversas modalidades para facilitar el cumplimiento de esta obligación, tanto de forma presencial como a través de plataformas digitales.
“Se cuenta con múltiples alternativas para que las y los ciudadanos puedan realizar su pago de manera sencilla, ya sea acudiendo a los módulos o desde la comodidad de su hogar”, señaló la tesorera municipal.
Las cajas de la Presidencia Municipal brindan atención de lunes a viernes en un horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, así como los sábados de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde. En tanto, el módulo ubicado en el Mercado Juárez opera de lunes a sábado de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.
Además, se encuentran habilitados módulos externos en distintos puntos de la ciudad, como Sendero Sur, la Central de Autobuses, Plaza Nogalera, Merco Mirador, Soriana Portales, Soriana Campestre, Soriana San Isidro, Plaza Patio, la colonia Valle de las Flores, Plaza Mirasierra, Plaza Real, el Gimnasio Municipal y el Multideportivo El Sarape, con atención de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde y los sábados de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.
Para quienes prefieren realizar el trámite en línea, el pago puede efectuarse a través de la plataforma Saltillo Fácil, ingresando a www.saltillofacil.gob.mx y seleccionando la opción “Paga tu predial”, donde se consulta el adeudo mediante la clave catastral.
También está disponible el Chat Bot de WhatsApp del Municipio de Saltillo, en el número 844-160-08-08, seleccionando la opción “Consulta de adeudo y pago predial”, así como el portal Visor Saltillo, donde se puede completar el trámite desde el apartado “Capas”.
Finalmente, la tesorera municipal agradeció a las y los contribuyentes que ya realizaron su pago y recordó que el primer sorteo del predial se llevará a cabo durante los primeros días del mes de febrero.