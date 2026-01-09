La cuesta de enero de 2026 duplicará la de 2025

México
/ 9 enero 2026
    La cuesta de enero de 2026 duplicará la de 2025
    De confirmarse la expectativa, la cuesta de enero casi duplicará la de 2025, cuando fue de 0.29%. CUARTOSCURO

La encuesta de Citi indica que el consenso anticipa que la inflación anual será de 4% en 2026, luego de cerrar 2025 sobre 3.7%

Tras las fiestas navideñas, la cuesta de enero viene cargada de ajustes fiscales que pagarán los mexicanos, coincidieron expertos.

Al vigilar las 55 principales ciudades del país, el Inegi encontró que la inflación llegó a 0.28% en diciembre, cuya tasa mensual se acelerará a 0.51% en enero, prevé el consenso de 35 bancos, casas de bolsa y grupos de análisis que Citi encuestó esta semana.

TE PUEDE INTERESAR: Plantean que partidos pierdan el registro si reciben dinero ilícito

De confirmarse la expectativa, la cuesta de enero casi duplicará la de 2025, cuando fue de 0.29%.

La mayoría de los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) consideró que las modificaciones al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el aumento de tarifas arancelarias en 2026 tendrán efectos de una sola vez y de carácter transitorio sobre la inflación.

De acuerdo con la minuta de la reunión que sostuvieron en diciembre y que Banxico publicó este jueves, algunos evaluaron la posibilidad de que factores estructurales, como la inseguridad pública y la falta de competencia, estén incidiendo sobre la inflación.

Pesimismo en el frente

El estadounidense Citi proyecta una inflación de 0.94% que, de cumplirse, será la cuesta de enero más empinada desde 2017, cuando escaló 1.70% luego de que el gobierno comenzó con la política de liberalización de precios de las gasolinas para transitar hacia un régimen de libre mercado.

El español BBVA calcula una tasa de 0.80%, mientras Invex anticipa que la inflación será de 0.79% debido a los cambios al IEPS, así como por los mayores aranceles a países sin tratado comercial.

Banorte prevé que la inflación llegue a 0.55% ante los ajustes fiscales que entraron en vigor al arrancar 2026, como las alzas en el IEPS de bebidas azucaradas y saborizadas, y también por la modificación a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, cuyo traspaso en los precios probablemente tomará más tiempo en materializarse.

Banamex ve una inflación de 0.51% por los efectos en las mercancías que tendrán los mayores aranceles e impuestos, lo que se revertiría gradual y parcialmente conforme transcurra 2026 dada la apreciación del peso y el crecimiento económico moderado.

Scotiabank proyecta una inflación de 0.53% y señala presiones por el ajuste al salario mínimo en 2026 y los impuestos a los productos nocivos para la salud y a las mercancías importadas.

Calcula una importante alza en precios en el verano por el Mundial de Futbol, al encarecer servicios como la vivienda ante la limitada oferta de cuartos de hotel, y los alimentos procesados.

La encuesta de Citi indica que el consenso anticipa que la inflación anual será de 4% en 2026, luego de cerrar 2025 sobre 3.7%.

Temas


finanzas
cuesta de enero

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Autoridades documentaron 356 casos de madres de familia que fueron agredidas por hijos o nietos.

Coahuila: En promedio, al día una mamá fue atendida tras ser violentada por hijos o nietos
La Comisión Federal de Electricidad reportó un incremento superior al 40 por ciento en las quejas en su contra que presentan en Coahuila ante la CNDH.

Coahuila: Aumentan quejas contra CFE ante la CNDH; acusan corrupción y omisiones en servicio
Prevén que el T-MEC se mantendría técnicamente vigente gracias a la preservación de bienes que cumplen con las reglas del acuerdo, las cuales cubren el 80 por ciento de las importaciones de EU provenientes de México y Canadá. FOTO:

El sector automotriz se enfrentará varios retos, entre ellos, la renegociación del T-MEC y Plan México: Canacintra
Johan Vásquez fue uno de los pilares defensivos del Genoa en el empate 1-1 ante el Milan en San Siro, resultado que se definió hasta el minuto 90+2 de la Serie A.

Johan Vásquez brilla en San Siro, pero Genoa deja escapar el triunfo ante Milan
Fiesta. La gala de los Globos de Oro reunirá a estrellas del cine, la música y la televisión sobre el escenario.

Reunirán los Globos de Oro 2026 a Julia Roberts, Snoop Dogg y Lisa como presentadores
El Índice Nacional de Precios Productor agrupa los precios de los insumos para la producción de las empresas de los tres sectores económicos (agro, industria, servicios).

Aumentó el índice de precios para productores un 2.06% en diciembre de 2025: Inegi
Nestlé México aseguró que por ahora no se han registrado enfermedades por el consumo de los productos.

Retira Nestlé México 4 lotes de NAN Alfamino y Alfamino por posible presencia de toxina
A través de redes sociales circuló un video protagonizado por César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias ‘El Bótox’ y presunto líder del grupo Los Blancos de Troya, en medio de una búsqueda de autoridades para su captura.

Fiscalía de Michoacán investiga VIDEO reciente de ‘El Bótox’, vinculado a homicidio de líder limonero