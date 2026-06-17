Refuerza Arteaga orden urbano con nuevas nomenclaturas en la colonia Luis Donaldo Colosio

La Presidenta Municipal realizó un recorrido acompañada por vecinas y vecinos del sector, donde destacó los beneficios directos que estas acciones traen para la comunidad en materia de localización, identidad y servicios públicos.

ARTEAGA, COAH.- El Gobierno Municipal de Arteaga , encabezado por la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores, supervisó este miércoles 17 de junio de 2026 la colocación de nuevas nomenclaturas en la colonia Luis Donaldo Colosio de la cabecera municipal, con el fin de avanzar en las acciones de ordenamiento urbano de la localidad.

Durante la supervisión, Sánchez Flores señaló que contar con nomenclaturas actualizadas facilita la ubicación de domicilios, agiliza trámites y fortalece la prestación de servicios públicos en beneficio de las familias.

Enfatizó la relevancia de este proyecto para la seguridad pública, al destacar que representan “una herramienta clave para la atención de emergencias, al permitir que corporaciones de seguridad localicen con mayor rapidez y precisión los puntos.

Los trabajos forman parte de una estrategia integral iniciada en 2025 en el Centro Histórico, zona donde originalmente se instalaron nomenclaturas con diseños especiales que reflejan la identidad histórica y cultural de Arteaga.

Actualmente, el proyecto continúa extendiéndose de manera paulatina a distintos sectores de la periferia mediante la colocación de placas en pared, ampliando formalmente la identificación de calles y vialidades de la cabecera.

Por su parte, los habitantes de la colonia Luis Donaldo Colosio agradecieron la instalación de las nuevas placas y reconocieron su utilidad para mejorar la identificación de sus calles ante la llegada de prestadores de servicios.

Con la implementación de estas medidas de infraestructura vial, las autoridades locales reiteraron su compromiso de seguir fortaleciendo el desarrollo urbano para construir un municipio mucho más ordenado, funcional y seguro para todos.