Pierde el control al dar vuelta, cruza el camellón y choca varios autos en Saltillo (video)

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Pierde el control al dar vuelta, cruza el camellón y choca varios autos en Saltillo (video)
    Una camioneta terminó fuera de control sobre el bulevar Venustiano Carranza luego de cruzar el camellón central e impactar varios vehículos que esperaban el cambio de luz en un semáforo. ULISES MARTÍNEZ

La circulación sobre el bulevar Venustiano Carranza presentó afectaciones temporales mientras autoridades realizaban maniobras para atender el percance

Una joven protagonizó un accidente vial la mañana de este miércoles sobre el bulevar Venustiano Carranza, en los carriles con dirección hacia la Zona Centro de Saltillo, luego de perder el control de su camioneta al incorporarse desde la calle Chiapas.

Conforme al video de nuestra casa editorial, la conductora de una camioneta Chirey tomó la vuelta hacia el bulevar Venustiano Carranza cuando, por causas que serán determinadas por las autoridades, perdió el control de la unidad, cruzó el camellón central e invadió los carriles contrarios.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/se-estrella-motociclista-por-alcance-y-resulta-lesionado-en-ramos-arizpe-NC21457846
$!Un taxi fue una de las unidades más afectadas tras el percance, ya que además del impacto inicial terminó proyectado contra otro automóvil que se encontraba detenido en la fila de espera.
Un taxi fue una de las unidades más afectadas tras el percance, ya que además del impacto inicial terminó proyectado contra otro automóvil que se encontraba detenido en la fila de espera. ULISES MARTÍNEZ

Tras salir de su trayectoria, la camioneta impactó varios vehículos que se encontraban detenidos mientras esperaban el cambio de luz del semáforo a verde, siendo un taxi el que se llevó la peor parte, ya que a su vez golpeó a un automóvil que se encontraba en el carril de su derecha.

Elementos de Tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y coordinar la circulación vehicular, la cual presentó afectaciones durante varios minutos.

A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas, por lo que únicamente se registraron daños materiales en las unidades involucradas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
CNTE vs. SEP: Escalando la negociación

CNTE vs. SEP: Escalando la negociación
true

5 pruebas de que no es una ‘oficina de Nueva York’
true

POLITICÓN: Sucesión en Torreón: ¿Un perfil conciliador o un candidato para 2027?
Saltillo: Por ‘El Súper Niño’ se esperan lluvias abundantes en septiembre; será un gran reto, considera experta

Saltillo: Por ‘El Súper Niño’ se esperan lluvias abundantes en septiembre; será un gran reto, considera experta
El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, instancia encargada de continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica conforme a la ley.

Detienen a presunto ladrón de medidores de agua en Saltillo
Ezzeddine Daafous y Julieta Villamar compartieron su historia de vida durante el partido entre Túnez y Suecia en Monterrey.

Pareja Túnez-México encuentra en la familia y la comida un puente entre culturas (VIDEO)
FBI detiene atentado en contra de Donald Trump

El FBI detiene conspiración de ataque con drones en contra de Donald Trump

En 2025, la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos dio cuenta de más de un millón de denuncias de estafas de suplantación de identidad.

Migrantes en EU ya no sólo se cuidan de ICE, sino de la IA