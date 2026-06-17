Pierde el control al dar vuelta, cruza el camellón y choca varios autos en Saltillo (video)
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La circulación sobre el bulevar Venustiano Carranza presentó afectaciones temporales mientras autoridades realizaban maniobras para atender el percance
Una joven protagonizó un accidente vial la mañana de este miércoles sobre el bulevar Venustiano Carranza, en los carriles con dirección hacia la Zona Centro de Saltillo, luego de perder el control de su camioneta al incorporarse desde la calle Chiapas.
Conforme al video de nuestra casa editorial, la conductora de una camioneta Chirey tomó la vuelta hacia el bulevar Venustiano Carranza cuando, por causas que serán determinadas por las autoridades, perdió el control de la unidad, cruzó el camellón central e invadió los carriles contrarios.
Tras salir de su trayectoria, la camioneta impactó varios vehículos que se encontraban detenidos mientras esperaban el cambio de luz del semáforo a verde, siendo un taxi el que se llevó la peor parte, ya que a su vez golpeó a un automóvil que se encontraba en el carril de su derecha.
Elementos de Tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y coordinar la circulación vehicular, la cual presentó afectaciones durante varios minutos.
A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas, por lo que únicamente se registraron daños materiales en las unidades involucradas.