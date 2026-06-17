Pierde el control al dar vuelta, cruza el camellón y choca varios autos en Saltillo (video)

Una joven protagonizó un accidente vial la mañana de este miércoles sobre el bulevar Venustiano Carranza, en los carriles con dirección hacia la Zona Centro de Saltillo, luego de perder el control de su camioneta al incorporarse desde la calle Chiapas.

Conforme al video de nuestra casa editorial, la conductora de una camioneta Chirey tomó la vuelta hacia el bulevar Venustiano Carranza cuando, por causas que serán determinadas por las autoridades, perdió el control de la unidad, cruzó el camellón central e invadió los carriles contrarios.