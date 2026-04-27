Refuerza IMSS Coahuila cuidado dental infantil durante jornada conmemorativa

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Coahuila
/ 27 abril 2026
    Refuerza IMSS Coahuila cuidado dental infantil durante jornada conmemorativa
    Personal del IMSS promueve técnicas adecuadas de cepillado entre la población infantil en unidades médicas de Coahuila. CORTESÍA

Estrategia preventiva impulsa hábitos saludables y atención oportuna en clínicas para reducir afecciones orales en población menor

En el contexto de la semana dedicada a la niñez, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila desplegará una estrategia intensiva de promoción sanitaria enfocada en la higiene oral de la población infantil. La iniciativa contempla acciones informativas y educativas en salas de espera, módulos de Medicina Preventiva, consultorios de estomatología y diversos puntos de atención, con el objetivo de consolidar prácticas de autocuidado desde edades tempranas.

PROMOCIÓN CONSTANTE DESDE EL PRIMER NIVEL

A través de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas (JSPM), el organismo subrayó que en las unidades de Primer Nivel se mantienen de forma permanente actividades orientadas a fortalecer estos hábitos dentro del entorno familiar, con énfasis en la prevención de padecimientos frecuentes en la infancia.

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La caries continúa como la afección más recurrente, asociada principalmente al consumo elevado de azúcares y carbohidratos. Ante este panorama, el Instituto insiste en la importancia de una alimentación equilibrada como factor determinante en la salud bucodental.

COBERTURA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS

El IMSS Coahuila dispone de 34 unidades médicas con servicio de estomatología, donde anualmente se brindan más de 34 mil consultas a menores de 10 años. Estas atenciones incluyen valoración dental, aplicación de flúor, enseñanza de técnicas de cepillado e hilo dental, así como orientación nutricional.

$!Consultorios de estomatología refuerzan la atención integral con revisiones periódicas y aplicación de flúor.
Consultorios de estomatología refuerzan la atención integral con revisiones periódicas y aplicación de flúor. CRTESÍA

En el ámbito asistencial, se realizan procedimientos como limpiezas, obturaciones con resina y extracciones, garantizando una atención integral para este grupo etario.

De igual forma, se recomienda a madres, padres y tutores acudir con las y los menores al menos dos veces al año a revisión, a fin de detectar oportunamente cualquier alteración y evitar complicaciones futuras.

Bajo el lema “en el IMSS, tu sonrisa es la mejor receta médica; cuidarla es nuestro compromiso”, la institución reiteró el llamado a fortalecer estilos de vida saludables desde la infancia como base para un desarrollo pleno.

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