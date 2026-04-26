$!Entrará en servicio el 6 de mayo nueva ruta RS-716 de oriente a poniente en Saltillo

La entrada en funcionamiento de la nueva ruta alimentadora RS-716 en Saltillo comenzará operaciones el martes 6 de mayo y enlazará de manera directa a la colonia Colinas de Santiago con el sector de La Minita. El nuevo trayecto, diseñado para funcionar en ambos sentidos —de oriente a poniente y de poniente a oriente—, representa una nueva alternativa para cientos de familias que diariamente deben desplazarse entre zonas alejadas de la capital coahuilense, reduciendo tiempos de traslado y ampliando la cobertura del sistema de transporte.

Durante el anuncio, el Alcalde destacó que esta incorporación forma parte del compromiso de su administración para construir una ciudad más ágil y con mejores condiciones de movilidad. “Con esto sumamos una opción más de movilidad para las familias saltillenses, ahora de oriente a poniente y de poniente a oriente. Seguiremos impulsando nuestro objetivo de pasar menos tiempo en el tráfico y más tiempo con la familia”, expresó el edil.

CONECTARÁ IMPORTANTES CORREDORES VIALES De acuerdo con el Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible, la RS-716 recorrerá una extensa franja urbana atravesando arterias estratégicas de la ciudad, lo que permitirá enlazar colonias populares, zonas comerciales y vialidades de alta circulación. En su trayecto de oriente a poniente, la ruta iniciará en Tomillo y Mezquite, avanzará por Prolongación Otilio González, las calles 17 y 34, para después incorporarse a Juan Navarro. Posteriormente continuará por Fray Bartolomé, La Lomita, Baltazar Acolt, Luis González, Fray Landín y Carlos Abedrop, hasta llegar a Dámaso Rodríguez. Más adelante tomará Humberto Castilla y 2 de Abril para enlazarse con el periférico Luis Echeverría, continuando por Pérez Treviño, Cuauhtémoc, Ramos Arizpe, Obregón, Mixcoac, Porfirio Díaz y Eugenio Reyes, concluyendo finalmente en Pedro Ampudia, dentro del sector de La Minita. En el sentido inverso, es decir de poniente a oriente, el recorrido comenzará en Miguel Miramón, seguirá por Porfirio Díaz, Mixcoac y Carlos Salazar, para tomar Ramos Arizpe, Purcell, Aldama y Emilio Castelar. Desde ahí se incorporará nuevamente a Pérez Treviño y al periférico Luis Echeverría rumbo al oriente de la ciudad. El trayecto continuará por Humberto Castilla, Dámaso Rodríguez, Carlos Abedrop, La Lomita, San Esteban, Juan Navarro, calles 34 y 17, Prolongación Otilio González, Mezquite y concluirá en Tomillo. HORARIOS AMPLIOS Y MISMAS TARIFAS La autoridad municipal precisó que la ruta RS-716 ofrecerá servicio de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana hasta las 9:30 de la noche; los sábados operará de 6:30 de la mañana a 9:30 de la noche, mientras que domingos y días festivos circulará de 7:30 de la mañana a 8:30 de la noche. Uno de los aspectos destacados es que mantendrá el esquema tarifario vigente, por lo que no representará un costo adicional para los usuarios habituales del sistema. La tarifa general será de 15 pesos para quienes paguen en efectivo sin tarjeta y de 13 pesos con tarjeta de prepago. Los estudiantes con credencial y tarjeta preferencial pagarán 8 pesos; los adultos mayores 6 pesos, mientras que las personas con discapacidad tendrán acceso gratuito.

APUESTA MUNICIPAL POR MENOS TIEMPOS DE TRASLADO Con esta nueva ruta, el Ayuntamiento busca consolidar una red alimentadora más eficiente, permitiendo que habitantes de colonias densamente pobladas cuenten con un enlace más rápido entre ambos extremos de Saltillo sin necesidad de realizar múltiples transbordos. La puesta en marcha de la RS-716 se suma a las acciones de reorganización vial y de mejora en el transporte impulsadas por la administración municipal, en un intento por atender una de las demandas más recurrentes de la población: contar con un servicio urbano más funcional, accesible y cercano a las necesidades reales de traslado. De esta manera, a partir de mayo, usuarios del oriente y poniente tendrán una nueva opción para desplazarse a lo largo de la ciudad con un recorrido continuo y mayor cobertura.

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