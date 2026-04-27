Refuerza UAdeC su apuesta al deporte; Rector destaca coordinación con municipios y estado

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Coahuila
/ 27 abril 2026
    Refuerza UAdeC su apuesta al deporte; Rector destaca coordinación con municipios y estado
    Abanderan a los Atletas que Participan en los Campeonatos Nacionales Universitarios. KATYA GONZÁLEZ

El rector Octavio Pimentel señaló que la sinergia busca la formación integral, mayor participación estudiantil y mejora en infraestructura deportiva

En el marco del abanderamiento de la delegación de la Universidad Autónoma de Coahuila rumbo a los Campeonatos Nacionales Universitarios de la ANUIES, el rector Octavio Pimentel señaló que la institución mantendrá su apuesta por el deporte como eje de desarrollo estudiantil y fortalecimiento institucional.

Pimentel consideró que el deporte genera ‘otro tipo de estudiantes, ambiente y cercanía’ entre los estudiantes, las autoridades y la comunidad. Añadió que esta estrategia forma parte de una visión más amplia que busca dotar a los jóvenes de herramientas distintas para su formación académica y personal.

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El evento se realizó este lunes en instalaciones de Rectoría, con la presencia del alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, quien destacó que los deportistas universitarios se han convertido en ejemplo para jóvenes estudiantes de la ciudad y del estado. Reconoció su preparación, esfuerzo y dedicación, así como su compromiso por representar de la mejor manera a la Universidad Autónoma de Coahuila en cada competencia.

El rector informó que la delegación universitaria ya suma medallas en disciplinas como tiro con arco, lucha y taekwondo, pese a que los campeonatos apenas iniciaron.

Pimentel subrayó que el impulso al deporte también responde a una estrategia nacional, al señalar que actualmente la universidad participa en la coordinación del deporte universitario en el país. Indicó que esto ha implicado una mayor actividad en torneos y el uso constante de la infraestructura institucional.

$!Estudiantes representarán a la institución en competencia nacional.
Estudiantes representarán a la institución en competencia nacional. CORTESÍA

En ese contexto, destacó la colaboración con autoridades municipales de Saltillo, Torreón y Monclova, así como con el Instituto Estatal del Deporte y el gobierno estatal, sinergia ha permitido compartir instalaciones, entrenadores y atletas, además de impulsar proyectos de infraestructura deportiva.

El rector mencionó que entre los planes a corto plazo se encuentra la integración de espacios como el Biblioparque y la Unidad Deportiva, lo que fortalecerá las condiciones para la práctica deportiva. También se contemplan nuevos proyectos, como instalaciones especializadas para disciplinas específicas.

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El rector enfatizó que el impacto del deporte va más allá de las medallas, al incidir en aspectos como la salud mental, la cultura organizacional y la participación estudiantil.

En ese sentido, mencionó iniciativas como “Actívate Lobo”, programa impulsado por estudiantes que promueve la activación física mediante actividades deportivas y culturales en distintas unidades académicas.

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Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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