Detecta Universidad Autónoma de Coahuila ansiedad en más del 50% del alumnado

Pimentel señaló que el uso de cámaras de seguridad y la posible implementación de revisiones de mochilas dependerán estrictamente de lo que dicten las normativas vigentes.

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel, informó que la institución se ha sumado formalmente a los protocolos de seguridad estatal en coordinación con la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública. Lo anterior con el fin de garantizar el bienestar en los campus tras incidentes previos registrados en la Unidad Torreón.

“Lo que nos diga el protocolo lo vamos a hacer conforme vayamos trabajando... no podemos estar ajenos a la estrategia que está haciendo el Estado”, afirmó.

Respecto a la salud mental, el rector reveló cifras preocupantes obtenidas a través de encuestas internas, destacando que el área de ciencias de la salud requiere mayor atención.

“Más del 50 por ciento de los jóvenes documenta que en algún momento ha tenido una situación donde se ha sentido rechazado, donde se ha sentido con situaciones de ansiedad”, explicó.

Para combatir estas problemáticas, la UAdeC ha implementado programas digitales de salud mental para alumnos de nuevo ingreso en colaboración con la Secretaría de Educación Pública Federal. El funcionario destacó que buscan herramientas para “reducir, eliminar toda situación que genere un tema de ansiedad, un tema de que después genere un problema de estrés”.

La estrategia universitaria también incluye el fomento de actividades extracurriculares como el deporte, la cultura y el liderazgo social a través del programa “Lobos en acción”. Estas acciones buscan proporcionar a los estudiantes mecanismos de resiliencia ante el miedo al fracaso y al rechazo, identificados como los principales detonantes de crisis.

En cuanto a la prevención de adicciones, el rector mencionó que, aunque no es un foco de alarma actual, mantienen una vigilancia constante sobre el abuso de sustancias. “No podemos lanzar las campanas al vuelo... es nuestra responsabilidad como Universidad siempre estar realizando acciones de conciencia, acciones de prevención”, subrayó.