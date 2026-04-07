Refuerzan limpieza en Ramos Arizpe; aplicarán multas de 10 mil pesos por tirar basura

“Todos los días se recogen y se recogen llenos. Eso es muy bueno porque las personas no tiran la basura y vienen y recogen los contenedores en todos lados”, señaló el edil. Explicó que actualmente operan seis contenedores especiales y se busca adquirir cuatro más para llegar a un total de 10 unidades distribuidas en puntos estratégicos.

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, informó que el programa de contenedores de basura ha tenido una respuesta positiva por parte de la ciudadanía, logrando recolectar diariamente grandes volúmenes de desechos. Debido al éxito de la estrategia, el municipio planea ampliar la red de depósitos para evitar la acumulación de basura en zonas habitacionales.

Gutiérrez Merino enfatizó que muchas viviendas en la localidad son pequeñas y no cuentan con espacio suficiente para almacenar los desechos, por lo que estos depósitos facilitan el orden. El servicio de recolección se realiza de manera frecuente, superando la meta inicial de pasar cada tercer día para mantener los espacios limpios.

Actualmente se cuenta con 6 contenedores especiales de gran capacidad y se proyecta llegar a 10 en el corto plazo.

Las unidades especiales retiran los contenedores llenos casi diariamente, sustituyéndolos por uno vacío de forma inmediata.

CERO TOLERANCIA

Las multas que aplican son de aproximadamente 10 mil pesos contra quienes sean detectados tirando basura o escombro en lugares prohibidos.

El Municipio ofrece 5 mil pesos a ciudadanos que aporten pruebas claras (fotografía con placa de vehículo) de personas contaminando.

El Alcalde advirtió que no habrá tolerancia para quienes utilicen predios baldíos como basureros clandestinos. “Si las llegan a tirar en algún otro lado, pues se van a seguir multando. La persona que encuentre a un vehículo tirando escombro se le van a dar 5 mil pesos de recompensa”, reiteró.

Para que la recompensa sea efectiva, el reporte debe incluir datos precisos del infractor. El munícipe lamentó que en ocasiones se envían fotografías de baja calidad donde no se distinguen las placas, lo que impide proceder legalmente. “Si se detecta bien la placa, se les cobra una multa y a la persona que tome los datos se le reembolsa la recompensa”.