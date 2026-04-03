Ramos Arizpe impulsa programas que generan ahorro y bienestar familiar

RAMOS ARIZPE, COAH.- Como parte de una estrategia integral enfocada en el bienestar de las familias, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe impulsa acciones que permiten generar ahorros reales en el día a día, a través de programas como la Ruta Estudiantil, el Mercadito de a Peso “Todos por Más” y las Clínicas de la Salud Popular. El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que estas iniciativas buscan mejorar la calidad de vida de la población al facilitar el acceso a servicios básicos, transporte y productos esenciales.

En materia de movilidad, la Ruta Estudiantil, puesta en marcha en agosto de 2025, se ha consolidado como un sistema de transporte público gratuito de alto nivel que opera los 365 días del año con unidades modernas modelo 2025, beneficiando a más de 60 mil usuarios mensuales. Este servicio conecta zonas habitacionales, el centro de la ciudad y parques industriales a través de un circuito de 17 kilómetros, facilitando el acceso a instituciones educativas como la UTC, UPRA, CECyTEC e IMARC, así como a áreas comerciales y productivas. Las unidades cuentan con aire acondicionado, videovigilancia, pantallas informativas y accesibilidad universal, además de operar con una frecuencia de entre 10 y 20 minutos en días hábiles, lo que permite a estudiantes y trabajadores trasladarse de manera segura, digna y sin costo.

Por otra parte, el programa Mercadito de a Peso “Todos por Más” se ha consolidado como una de las estrategias sociales de mayor impacto, al ofrecer productos de la canasta básica a un precio simbólico de un peso por artículo o bolsa. Entre los productos disponibles se encuentran frutas, verduras, huevo, aceite, arroz, sal, galletas y refrescos, lo que permite a las familias optimizar su gasto y aliviar su economía. Este programa, implementado en coordinación con Mejora Coahuila, ha beneficiado a cerca de 10 mil personas en sus primeras ediciones. En el ámbito de la salud, las Clínicas de la Salud Popular operan como centros médicos municipales gratuitos que ofrecen servicios de consulta general, dental, óptica, estudios de laboratorio y medicamentos, beneficiando a más de 30 mil ciudadanos en sectores como Analco y Manantiales.

Estas clínicas están dirigidas principalmente a personas sin seguridad social, brindando atención integral que incluye telemedicina, farmacia y servicios especializados, lo que contribuye a reducir gastos y mejorar la calidad de vida de las familias. Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reafirma su compromiso de impulsar programas que fortalezcan la economía familiar y promuevan el bienestar integral de la población.

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