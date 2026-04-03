Espíritu trabajador y hospitalidad distinguen a Ramos Arizpe: Alcalde

RAMOS ARIZPE, COAH.- Más allá de su crecimiento industrial y desarrollo urbano, el verdadero valor de Ramos Arizpe se encuentra en su gente, aseguró el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, al resaltar el carácter cordial, trabajador y resiliente de la comunidad. El edil señaló que en cada colonia, calle y espacio público del municipio se refleja una convivencia basada en la cercanía y la hospitalidad, donde el saludo amable forma parte de la vida cotidiana y contribuye a fortalecer el tejido social.

“Aquí, el saludo amable no es excepción, sino una constante. La calidez humana se convierte en un sello distintivo que genera confianza entre vecinos”, expresó Gutiérrez Merino. Además de su trato cercano, destacó el espíritu trabajador de los habitantes, quienes día a día contribuyen al desarrollo del municipio desde distintos ámbitos como la industria, el comercio, los servicios y el hogar, consolidando así el crecimiento de la ciudad.

El alcalde subrayó también la actitud resiliente de la población, caracterizada por su disposición para enfrentar retos y salir adelante. “Aquí se recibe al de fuera como uno más de Ramos”, afirmó, al referirse a la apertura e inclusión que distingue a la comunidad. En ese sentido, indicó que estas cualidades convierten a Ramos Arizpe en mucho más que un polo industrial, al posicionarlo como un municipio donde el principal activo es su gente.

Finalmente, reiteró que el progreso de la ciudad no solo se construye con infraestructura, sino con el compromiso diario de sus habitantes, quienes con su esfuerzo y actitud fortalecen el presente y futuro de Ramos Arizpe.

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