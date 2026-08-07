Refuerzan limpieza en vialidades y espacios públicos de Ramos Arizpe

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Coahuila
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    Refuerzan limpieza en vialidades y espacios públicos de Ramos Arizpe
    Cuadrillas de Servicios Primarios realizaron labores de limpieza y deshierbe en distintos sectores de Ramos Arizpe. CORTESÍA

Cuadrillas municipales realizaron labores de barrido, deshierbe y retiro de residuos en sectores de alta circulación y áreas comunes

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe desplegó este viernes cuadrillas de la Secretaría de Servicios Primarios para reforzar las labores de limpieza en distintos sectores de la ciudad, con trabajos de barrido, deshierbe, recolección de basura y retiro de ramas y residuos.

Por instrucciones del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, una de las intervenciones se realizó en las instalaciones del Colegio de Bachilleres de Coahuila (COBAC), donde el personal efectuó una limpieza general para contribuir a conservar en mejores condiciones este espacio educativo.

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De manera simultánea, otros equipos trabajaron en las inmediaciones de General Motors, en el sector del puente El Caracol, donde realizaron labores de barrido, retiro de maleza y recolección de residuos en vialidades y zonas aledañas.

Las acciones también se extendieron a parques, áreas verdes y espacios públicos de diferentes puntos de Ramos Arizpe, donde fueron retiradas ramas, hojas, basura y otros desechos para su posterior traslado.

CUADRILLAS ATIENDEN DISTINTOS SECTORES

A estas labores se sumaron las cuadrillas de Ola Verde, que participan en acciones de limpieza y mejoramiento de diversos sectores del municipio.

$!Las acciones incluyeron el retiro de maleza, ramas, hojas y residuos en vialidades, áreas verdes y espacios públicos.
Las acciones incluyeron el retiro de maleza, ramas, hojas y residuos en vialidades, áreas verdes y espacios públicos. CORTESÍA

Édgar Tamez Garza, director de Servicios Primarios, explicó que la distribución de los equipos permite intervenir varias zonas durante una misma jornada y avanzar de manera organizada en los puntos que requieren atención.

“Tenemos equipos trabajando en distintos sectores de Ramos Arizpe, desde espacios públicos hasta vialidades y áreas de alta circulación. La instrucción del alcalde Tomás Gutiérrez es que sigamos avanzando y atendiendo los puntos que requieren limpieza para mantener una ciudad en mejores condiciones”, expresó.

$!Las acciones de deshierbe son permanentes.
Las acciones de deshierbe son permanentes. CORTESÍA

El Gobierno Municipal informó que estas labores continuarán en diferentes sectores de Ramos Arizpe, con acciones de limpieza, deshierbe, recolección y retiro de residuos mediante la participación de Servicios Primarios y las distintas cuadrillas municipales.

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