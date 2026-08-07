Ruta Estudiantil Gratuita cumple un año con ahorro para familias de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- A un año de su puesta en marcha, la Ruta Estudiantil Gratuita de Ramos Arizpe se mantiene como una alternativa de movilidad sin costo que beneficia principalmente a estudiantes y trabajadores, quienes destacan el ahorro que representa en sus gastos cotidianos. Para quienes utilizan el servicio, contar con transporte gratuito significa reducir uno de los desembolsos constantes relacionados con sus actividades diarias y disponer de mayores recursos para cubrir otras necesidades.

Debany Regina Salazar Pinales, estudiante de la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe (UPRA), señaló que el servicio ha representado un cambio favorable tanto en el costo como en las condiciones de sus traslados. “Antes mi traslado era caro y más incómodo. Yo creo que esta nueva implementación nos ha ayudado bastante, sobre todo por la comodidad. Van mejorando muchas cosas para nosotros los estudiantes y esto realmente nos sirve”, expresó. Gilberto García Cerda, también estudiante de la UPRA y quien además trabaja, destacó que el transporte le permite llegar con mayor facilidad a sus destinos y disminuir el gasto que anteriormente destinaba a sus desplazamientos. “Creo que está muy bien que nos faciliten trasladarnos, nos permite llegar temprano y cómodos a nuestro destino. Muchas gracias al alcalde, nos ha ayudado mucho en gastar menos dinero y ahorrar para destinarlo a otras áreas de nuestra vida”, comentó.

Billy Mendoza Solís, usuario del servicio, consideró que disponer de una opción de transporte gratuito contribuye a generar mejores condiciones para las familias, al facilitar los desplazamientos y evitar que el costo represente una limitante para acudir a la escuela o al trabajo. AHORRO QUE SE TRADUCE EN OPORTUNIDADES El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que el impacto económico en los hogares es uno de los principales resultados de la Ruta Estudiantil Gratuita, al permitir que el dinero que antes se destinaba al transporte pueda utilizarse en otras necesidades. “Cuando un estudiante nos dice que ahora gasta menos para llegar a su escuela, o un trabajador puede ahorrar ese dinero para utilizarlo en otras necesidades, ahí es donde vemos el verdadero resultado de la ruta. Queremos que moverse por Ramos Arizpe sea cada vez más sencillo y que el transporte sea una herramienta para acercar oportunidades, no un gasto que limite a nuestras familias”, expresó. A un año de iniciar operaciones, el servicio continúa conectando a estudiantes y ciudadanía con centros educativos, espacios laborales y distintos puntos de Ramos Arizpe, con el objetivo de facilitar sus desplazamientos sin costo.

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