Refuerzan limpieza urbana en Ramos Arizpe; intensifican brigadas en colonias y espacios públicos

RAMOS ARIZPE, COAH.- Como parte de una estrategia permanente orientada a fortalecer la imagen urbana y elevar la calidad de vida de las familias, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino intensificó las acciones de limpieza y mantenimiento en distintos puntos de Ramos Arizpe, a través de la Dirección de Servicios Primarios y Embellecimiento Urbano.

Las brigadas operativas mantienen recorridos diarios para atender reportes ciudadanos y ejecutar trabajos de deshierbe, retiro de escombro, limpieza de terrenos y mantenimiento general en plazas públicas y áreas comunes, como parte de una política sostenida de atención a los servicios básicos.

En los últimos días, las intervenciones se concentraron en sectores como Blanca Estela, Mariano Morales, Lomas del Valle, Valle Poniente, Analco y Santa Luz Analco, así como en la plaza pública de la colonia Villasol y el canal pluvial del área de Paraje de los Pinos.

ATENCIÓN PERMANENTE A REPORTES CIUDADANOS

Las labores comprenden limpieza integral de espacios públicos, retiro de residuos sólidos y maleza, además del uso de maquinaria especializada, como retroexcavadora y camiones de volteo, para garantizar el traslado adecuado del material recolectado y prevenir focos de contaminación.