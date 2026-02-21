Refuerzan limpieza urbana en Ramos Arizpe; intensifican brigadas en colonias y espacios públicos
El Gobierno Municipal despliega operativos diarios de deshierbe, retiro de escombro y mantenimiento en diversos sectores para mejorar la imagen urbana
RAMOS ARIZPE, COAH.- Como parte de una estrategia permanente orientada a fortalecer la imagen urbana y elevar la calidad de vida de las familias, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino intensificó las acciones de limpieza y mantenimiento en distintos puntos de Ramos Arizpe, a través de la Dirección de Servicios Primarios y Embellecimiento Urbano.
Las brigadas operativas mantienen recorridos diarios para atender reportes ciudadanos y ejecutar trabajos de deshierbe, retiro de escombro, limpieza de terrenos y mantenimiento general en plazas públicas y áreas comunes, como parte de una política sostenida de atención a los servicios básicos.
En los últimos días, las intervenciones se concentraron en sectores como Blanca Estela, Mariano Morales, Lomas del Valle, Valle Poniente, Analco y Santa Luz Analco, así como en la plaza pública de la colonia Villasol y el canal pluvial del área de Paraje de los Pinos.
ATENCIÓN PERMANENTE A REPORTES CIUDADANOS
Las labores comprenden limpieza integral de espacios públicos, retiro de residuos sólidos y maleza, además del uso de maquinaria especializada, como retroexcavadora y camiones de volteo, para garantizar el traslado adecuado del material recolectado y prevenir focos de contaminación.
El alcalde subrayó que estas acciones forman parte de una política permanente enfocada en mantener entornos más seguros, ordenados y funcionales para la población.
“Estamos reforzando el trabajo diario de nuestras brigadas porque una ciudad limpia es una ciudad con mejor calidad de vida. Nuestra prioridad es atender los reportes ciudadanos y mantener en buenas condiciones los espacios públicos que utilizan las familias de Ramos Arizpe”, afirmó el Munícipe.
El Gobierno Municipal reiteró el llamado a la ciudadanía para colaborar en el cuidado de los espacios comunes, evitar arrojar basura en la vía pública y reportar acumulaciones de residuos o escombro, a fin de consolidar un entorno urbano más digno y sustentable.