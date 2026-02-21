Refuerzan limpieza urbana en Ramos Arizpe; intensifican brigadas en colonias y espacios públicos

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 21 febrero 2026
    Refuerzan limpieza urbana en Ramos Arizpe; intensifican brigadas en colonias y espacios públicos
    Brigadas municipales realizan labores de deshierbe y retiro de escombro en colonias de Ramos Arizpe como parte del programa permanente de limpieza. CORTESÍA

El Gobierno Municipal despliega operativos diarios de deshierbe, retiro de escombro y mantenimiento en diversos sectores para mejorar la imagen urbana

RAMOS ARIZPE, COAH.- Como parte de una estrategia permanente orientada a fortalecer la imagen urbana y elevar la calidad de vida de las familias, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino intensificó las acciones de limpieza y mantenimiento en distintos puntos de Ramos Arizpe, a través de la Dirección de Servicios Primarios y Embellecimiento Urbano.

Las brigadas operativas mantienen recorridos diarios para atender reportes ciudadanos y ejecutar trabajos de deshierbe, retiro de escombro, limpieza de terrenos y mantenimiento general en plazas públicas y áreas comunes, como parte de una política sostenida de atención a los servicios básicos.

TE PUEDE INTERESAR: Destaca ‘Chema’ Morales transparencia y cero deuda tras su paso por Ramos Arizpe

En los últimos días, las intervenciones se concentraron en sectores como Blanca Estela, Mariano Morales, Lomas del Valle, Valle Poniente, Analco y Santa Luz Analco, así como en la plaza pública de la colonia Villasol y el canal pluvial del área de Paraje de los Pinos.

ATENCIÓN PERMANENTE A REPORTES CIUDADANOS

Las labores comprenden limpieza integral de espacios públicos, retiro de residuos sólidos y maleza, además del uso de maquinaria especializada, como retroexcavadora y camiones de volteo, para garantizar el traslado adecuado del material recolectado y prevenir focos de contaminación.

$!Brigadas del Municipio recorren a diario la ciudad para cambiar la imagen de los espacios públicos.
Brigadas del Municipio recorren a diario la ciudad para cambiar la imagen de los espacios públicos. CORTESÍA

El alcalde subrayó que estas acciones forman parte de una política permanente enfocada en mantener entornos más seguros, ordenados y funcionales para la población.

“Estamos reforzando el trabajo diario de nuestras brigadas porque una ciudad limpia es una ciudad con mejor calidad de vida. Nuestra prioridad es atender los reportes ciudadanos y mantener en buenas condiciones los espacios públicos que utilizan las familias de Ramos Arizpe”, afirmó el Munícipe.

El Gobierno Municipal reiteró el llamado a la ciudadanía para colaborar en el cuidado de los espacios comunes, evitar arrojar basura en la vía pública y reportar acumulaciones de residuos o escombro, a fin de consolidar un entorno urbano más digno y sustentable.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Basura
Brigadas

Localizaciones


Ramos Arizpe

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El fiscal general, Federico Fernández Montañez, afirma que Coahuila participa en la estrategia nacional de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Suman más de 25 detenidos ligados a células del crimen organizado en Coahuila durante 2026: Fiscal General
Autoridades sanitarias aplican el refuerzo de la vacunación con horarios ampliados y brigadas en campo.

Coahuila bajo vigilancia: pasa de 48 a 59 casos sospechosos de sarampión
Los medicamentos para bajar de peso han transformado el tratamiento de la obesidad en pocos años.

¿Demasiado efectivos? El nuevo dilema de los fármacos para adelgazar
El español Álvaro Fidalgo se naturalizó mexicano con la mira en la Selección, rumbo al Mundial 2026.

Álvaro Fidalgo ‘ya es mexicano’; el llamado del ‘Vasco’ Aguirre es casi seguro para integrar la Selección Nacional
Conflictos en Morena

Conflictos en Morena
true

Ganando el debate, Colosio pierde
true

Simulacro Crítico
Comisión del INE resuelve en sesión dictar medidas cautelares al considerar una posible vulneración a los principios de independencia e imparcialidad en el Proceso Electoral Local de Coahuila.

Detecta INE afiliaciones indebidas rumbo a proceso electoral de Coahuila; prevén medidas cautelares